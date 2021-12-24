İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor

İkinci el araç piyasasında, fiyatlar sürekli olarak artmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde araçlarda yaşanan yüksek fiyat artışları ise araç almak isteyen vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına sebep oluyor.

Sürekli olarak fiyatları artan ikinci araçların gerçek fiyatları ise icradan satılan araçlarla ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İcraraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, son günlerde piyasalardaki belirsizlik ile birlikte ikinci el araç alım satımlarında fiyat farklılıklarının ortaya çıktığını belirterek, gerçek fiyatların icradan satılan araçlar takip edilerek öğrenilebileceğini ifade etti.

“Piyasada satılan ikinci el araçlar gerçek değerlerinin çok çok üstüne satıldığını söyleyebiliriz”

Araç alım ve satımlardaki piyasanın en iyi göstergelerinin icra ihaleleri olacağını hatırlatan Çakı, “Özellikle son dönemlerde araç almak veya satmak isteyen vatandaşlar bir fiyat belirlemekte zorluk çekiyor. Şu anda piyasada çok değişik ve yüksek rakamlara ikinci el araç satıldığını gözlemliyoruz. Özellikle araç alacak olan vatandaşların alacakları araçların marka model ve yaşını belirleyip iyi bir araştırma yapması gerekmektedir. Bu araştırmada en önemli göstergenin ise icra ihaleleri olacağını bilmeleri gerekiyor. İcradan satışa çıkan araçlar, bilirkişiler tarafından incelenip piyasa değerleri hesaplanıyor ve ihaleye o şekilde çıkıyor. İcra ihalelerinden satılan araçların piyasada en doğru fiyata satılan araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte doğru rakamlara ulaşabilecekleri gibi ihaleye çıkacak olan araçlar piyasa fiyatının yarı fiyatına satışa çıktığı için uygun fiyata alma şansları da bulunmaktadır. Acı ama gerçek olan, şu anda piyasada satılan ikinci el araçlar gerçek değerlerinin çok çok üstüne satıldığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçmek ve bilinçlenmek isteyenler mutlaka ama mutlaka icradan satışa çıkarılan araçları kontrol ederek araç alıp satmaları gerekmektedir” dedi.

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‘Birçok ürünün gerçek değeri belirleniyor’

Araçların yanı sıra birçok ürünün icradan satışa çıkarıldığını da hatırlatan Caner Çakı, “Araçlarda olduğu gibi birçok ürünün gerçek değerini öğrenmek istiyorsanız sitemizde yer alan ilanları kontrol edebilir ve topladığınız bilgiler ışığında kendinize bir yol çizebilirsiniz. Gerçekleştirilecek ihaleler öncesinde konunun uzmanları ve bilirkişiler tarafından ürünler incelenip gerçek piyasa değerleri belirlenir ve daha sonra satışa çıkartılır” diye konuştu.