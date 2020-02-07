Ekonomi İkinci el araçta artış sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el araçta artış sürecek

İkinci el otomotivde yaşanan hareketliliğe baktıklarında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini belirten Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Sıfır araç fiyatları sebebiyle ikinci ele kayma olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye otomotiv pazarında hala sıfır araçların tedariğinde sıkıntılar yaşanması sebebiyle araç değiştirmek isteyen tüketicilerin ikinci el araca yöneldiğini dile getiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ayrıca sıfır araç pazarında oluşan talebe karşılık arzın yeterli olmamasının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti. İkinci el otomotiv fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahsuvaroğlu, "Buna net bir şekilde evet demek doğru olmasa da ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir" dedi.

Murat Şahsuvaroğlu

STOK ARTINCA ARTIŞ YUMUŞAR

İkinci çeyrekte sıfır araç stok seviyesinin talebi karşılayacak seviyeye çıkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyat artışının biraz daha yumuşayacağını aktaran Şahsuvaroğlu, "Artış eğrisi biraz daha yataya dönüşecektir" ifadesini kullandı. Şahsuvaroğlu, ikinci el araçlarda 2019 yılının aralık ayında segment bağımsız fiyat artışının yüzde 117,9, 2020 yılının ilk 15 gününde ise yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sıfır araç pazarı gibi, ikinci el pazarında da arz konusunda bir daralma yaşandığına dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Tedarikte yaşanan bu sıkıntı, ocak ayında herkesin aracını satmak istemesiyle seyrini değiştirdi” diye konuştu.

EN DOĞRU ADRES YETKİLİ SATICILAR

  • İkinci el araç satın alacak vatandaşların, özellikle 1-10 yaş arası araçlar için yetkili satıcıları tercih etmeleri gerektiğini belirten Şahsuvaroğlu, “Yetkili satıcılar bir yandan en doğru ve güncel bilgilerle araç satarken ayrıca araç alındıktan sonraki güvenceler açısından da güvenilir birer kaynak durumundalar. Sıfır araçlar için olduğu gibi ikinci elde de otomotiv yetkili satıcıları en doğru yerlerdir" diye konuştu.

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