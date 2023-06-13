İkinci el oto pazarında bayram öncesi hareketlilik

Rami Açık Oto Pazarı'nda da son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatların yükselmesine yol açtı. Pazarda araç satanlar ikinci el otomobilinin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti. Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.

Ev alamayanlar ikinci el araç alıyor

Pazarda otomobil satan Reşat Melekoğlu, bayramdan sonra fiyatların yükselmeye devam edeceğini ifade ederek, “Seçimden sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı. Zaten iki senedir fiyatlar artıyor. 15 yıllık bir esnaf olarak şunu söyleyebilirim. Fiyatlar durmayacak çünkü kur yükseldiği zaman otomatikman ikinci ele yansıyor. Sıfır otomobiller yükseldikçe ikinci el otomobiller de yükseliyor. Eskiden insan ev alabiliyordu, bugün ev alamayanlar otomatikman ikinci el otomobil alıyor. 'Aracım kapıda olsun hem bineyim hem de fiyatı yükseliyor' diye düşünüyorlar.





Araç alamazsam dolar alırım

Otomobil almaya geldiğini belirten Nurettin Biter, “Otomobil almaya geldim, geçen hafta otomobilimi 310 bin liraya sattım. Üzerine 100 bin lira koyup alabilirsem alabileceğim, alamazsam bayramı arabasız geçireceğim. Pişman oluyorsun çünkü aldığını yerine koyamıyorsun. Param daha bankada duruyor, otomobil alamazsam dolar alacağım" şeklinde konuştu. Mecit Sözanlayan ise, “Fiyatlara bakmaya geliyorum. Fiyatlar çok yüksek, yılbaşında 300 bin lira olan Otomobil 750 bin lira. Her hafta meraktan geliyorum, geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş. Otomobil alamayacağız, torunlarıma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu" diye konuştu.















