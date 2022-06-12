İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu: İşte ilk 10 marka

İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu.

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış olurken, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 29 artış kaydedildi.

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Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka

İkinci el online pazarda mayısta en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 27 bin 540 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 23 bin 464 adetle Renault ve 20 bin 613 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 18 bin 881 satışla Ford, 9 bin 795 ile Opel, 9 bin 466 adetle BMW, 9 bin 290 satışla Hyundai, 9 bin 126 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 530 adetle Peugeot ve 7 bin 38 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

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Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Passat satışlarda ilk sırada

İkinci el online binek araç pazarında mayısta toplam 154 bin 624 satış gerçekleşti.

VW Passat, 7 bin 739 adetle mayıs ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 7 bin 267 adetle Renault Clio, 6 bin 233 adetle Fiat Egea, 6 bin 23 adetle Renault Megane, 5 bin 378 adetle Ford Focus, 4 bin 406 adetle Toyota Corolla, 4 bin 122 adetle VW Polo, 4 bin 3 adetle Opel Astra, 3 bin 970 adetle VW Golf ve 3 bin 350 adetle de Renault Fluence takip etti.

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Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo ilk sırada

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 34 bin 138 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 905 adetle mayıs ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 295 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 921 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 641 satışla VW Caddy, 2 bin 533 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.872 adetle VW Transporter, 1.494 adetle Ford Transit, 1.409 adetle Renault Kangoo, 1.161 adetle Peugeot Partner ve 968 adetle de Citroen Berlingo izledi.

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Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

En hızlı Peugeot satıldı

Türkiye pazarı satış hızı mayısta ortalama 22 gün olurken, en hızlı satılan marka 19 günle Peugeot oldu.

En yavaş satılan marka ise 29 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

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Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

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İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.