Ekonomi İkinci el otomobilde sert düşüş
OTOMOTİV

​İkinci el otomobilde sert düşüş

İkinci el otomobilde sert düşüş

Sıfır otomobilde kampanya artışı ve ikinci elde fiyatların sıfır araçları geçmesi nedeniyle ikinci el piyasası ağır yara aldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azaldı. Araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi. Bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

SATILIK ARAÇ İLANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Satışlarda Ocak 2020’ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020’ye göre yüzde 10,50’lik düşüş gözlendi. Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39’u satıldı. Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5’lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 10 bin 308 adetle en çok 4 yaş araçlar satıldı.

Satılan araçların yüzde 27’sini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45’ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28’ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ A ve B-SUV SEGMENTİNDE

Bu yılın ilk ayında, ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4’lük fiyat düşüşü gözlemlendi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 70 bin 580 adet ilandaki fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre en fazla fiyat düşüşü A ve B-SUV segmentinde belirlendi.

İLANDAN KALDIRILDIĞINDA SATIŞ OLARAK KABUL EDİLİYOR

  • Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.

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