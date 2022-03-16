Ekonomi İkinci el otomobilde yüksek komisyon ve fiyat şikayeti
OTOMOTİV

İkinci el otomobilde yüksek komisyon ve fiyat şikayeti

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, döviz artışı ve akaryakıt zamlarının otomobil sektörünü zorladığını belirtirken, güçlü internet sitelerinin ise ikinci el piyasasında yüksek fiyat ve komisyon oranlarıyla otomobil piyasası üzerinde baskı yarattığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
İkinci el otomobilde yüksek komisyon ve fiyat şikayeti
İkinci el otomobilde yüksek komisyon ve fiyat şikayeti

Motorlu araç satıcılarının üst kuruluşu olarak faaliyet gösteren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) yönetimi, Ankara’da il dernek başkanlarıyla bir araya gelerek sektörün mevcut durumunu değerlendirdi.

SEKTÖRDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN GÜÇLENEN İNTERNET SİTELERİ

Türkiye genelinde 60 ilde faaliyet gösteren ve 70 bini bulan üyenin temsilcisi dernek başkanları, en önemli sorun olarak güçlenen internet sitelerinin oluşturduğu baskıyı gösterdi.

Toplantıda artan döviz ve yüksek faizin sektörü durma noktasına getirdiğine dikkat çeken MASFED Başkanı Aydın Erkoç, çip krizinin de sürdüğünü, gün geçtikçe talebin karşılanması ve araç bulunmasının zorlaştığını söyledi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç

"Bazı internet siteleri gücünü bir baskı unsuru olarak kullanıyor"

Akaryakıt zamları ve yüksek ÖTV’nin de sektörü zor durumda bıraktığını belirten Erkoç, “Bazı internet sitelerinin gücünü bir baskı unsuru olarak kullanması, hem araç satıcılarını hem de alıcılarını zora sokması elbette ki çözüm gerektiren bir konu.” ifadesini kullandı.

İlk dönemlerde ücretsiz veya uygun fiyatlarla hizmet veren internet sitelerinin bugün başka bir yapıya dönüştüğünü öne süren Erkoç, yüksek fiyat ve haksız komisyonun sektöre yönelik büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

Ankara Otonomi
Ankara Otonomi

Ankara Otonomi’de gerçekleşen toplantıya MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, Başkan Yardımcıları Hayrettin Ertemel, Serkan Karakadılar, Disiplin Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, İstişare Kurulu Başkanı İsmail Aydınkaş, MASFED CEO’su Vedat Güler de katıldı.

İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
EKONOMİ
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu

Araç alacaklar dikkat: İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
FOTOĞRAF 10
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Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.
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Satılık araç ilanı arttı <br> <br> Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi. <br> <br> Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.
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En fazla satış C segmentinde gerçekleşti <br> <br> Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.
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Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 10 bin 308 adetle en çok 4 yaş araçlar satıldı. Satılan araçların yüzde 27'sini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.
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En fazla fiyat düşüşü A ve B-SUV segmentinde belirlendi <br> <br> Bu yılın ilk ayında, ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4'lük fiyat düşüşü gözlemlendi.
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İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 70 bin 580 adet ilandaki fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre en fazla fiyat düşüşü A ve B-SUV segmentinde belirlendi.
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İnternetten kaldırıldığında \"satış\" olarak sınıflandırılıyor <br> <br> Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
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Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
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Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.
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İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.
Araç alacaklar dikkat: İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü
Otomobil sahibi olanların ve araç alacakların merak ettiği rakamlar belli oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.
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