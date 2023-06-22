İkinci el sıfırı geçemez

Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv alım satımlarında bir süredir bazı firmalarca yürütülen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık, ikinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren “6 ay ve 6 bin kilometre” koşulu getiren düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, TBMM’de gazetecilere gündemle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Bolat, “Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler alırız” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE KAPSAMLI GÖRÜŞME

Öte yandan bakanlık açıklamasında, bununla beraber, otomotiv sektöründe son birkaç aydır arz-talep dengesine aykırı cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Bakanlıkta 19 Haziran’da kapsamlı görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

İnternetteki ilanlara tedbir

Açıklamada, bu çerçevede alınan kararlar şöyle sıralandı: “Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar ‘6 ay-6 bin kilometre’ kısıtlama düzenlemesi kapsamında, bakanlığımızca düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacaktır. İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.” Bakanlık bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.







