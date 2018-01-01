İkinci elde 7 milyon beklentisi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe bu yıl yaşanan hareketliliğinin 2018’de de devam edeceğini belirtti. Erkoç, 2017’nin otomotiv sektörü için oldukça iyi geçtiğini, gerek sıfır otomobil gerek ikinci el araç satışlarında beklentilerin gerçekleştiğini söyledi.

SEKTÖRÜ HIZLANDIRACAK

Bu yılın 11 aylık verilerine bakıldığında, geçen yıl ile aynı seviyede giden sıfır otomobil pazarının, yıl bitiminde 1 milyon civarında tamamlanacağını öngördüklerini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç piyasasında ise canlılığın yıl boyu devam ettiğini belirtti. Erkoç, sektörün hareketliliğinin 2018’de de devam edeceğine işaret ederek, “Olağanüstü bir şey olmadığı sürece 2018’de de hedefler tutacak. Gelecek yıl ikinci el araç sektöründe 7 milyon aracın el değiştireceğini düşünüyoruz. İkinci eldeki düzenlemeler sektörü daha da canlandıracak. Türkiye’de lokomotif sektörlerden biri inşaat, biri otomotiv. İki sektör piyasada canlı olursa diğer sektörlere de yansıyor” diye konuştu. kinci el araç satışına yönelik düzenlemenin de sektörü hızlandıracağının altını çizen Erkoç, sorunların çözüleceğini de söyledi.

REKLAM

SATICILARIN % 70’İ KAYITDIŞI

Türkiye’de ikinci el araç ticareti yapan 100 bin civarındaki kişiden 65-70 bininin kayıt dışı olduğunu vurgulayan Aydın Erkoç, şunları kaydetti: “Sektörümüzde çeşitli suistimaller ve güven problemi de yaşanıyor. Toplum sağlığını tehdit, tüketici haklarını ihlal eden apartman altı kaçak galeriler var.”