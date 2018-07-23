Ekonomi İkinci el otoda belge dolandırıcılığı
OTOMOTİV

Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcı oyunu

İkinci el otoda belge dolandırıcılığı

Galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda dolandırıcılık yapıldığına ilişkin çok sayıda şikayet gelince Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, belgenin Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuş kuruluşlardan alınabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcı oyunu
Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcı oyunu

Yanık, ikinci el otomobil piyasasına çekidüzen verilmesi amacıyla yönetmelik çıkarıldığını, bununla galerici esnafına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) bu konuda 5 kuruluşu yetkilendirdiğini dile getiren Yanık, MYK'nin bu kuruluşlara ikinci el motorlu taşıt ticareti yapanlara sınav yapma yetkisini tanıdığını anlattı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELİYOR

Yanık, mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili dolandırıcılık olaylarının da ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili odamıza çok ciddi anlamda şikayetler geliyor ve bilgilenmek için bizi arayanlar var. Bu konu çok hassas bir konu. Her firmadan veya kuruluştan bu belgeyi alma şansınız yok. MYK'den ve TÜRKAK'tan akredite olmuş kuruluşlardan bu belge alınabilir. MYK'nin internet sitesinde akredite edilen kuruluşların listesi var. Oradan herkes görebilir. Şu anda 5 tane akredite edilmiş kuruluş var. Bunların dışında herhangi bir kuruluş veya kişi 'Biz bu belgeyi vereceğiz. Size göndereceğiz. Parayı yatırın.' derse kesinlikle inanmasınlar. Çünkü bu kuruluşlar çok ciddi bir araştırmadan, sıkı bir denetimden geçtikten sonra bu yetkiyi alabilmekteler. Bir eğitim kurumu, 'Ben bu belgeyi vereceğim.' diyemez. Diyenler varsa da bilin ki doğru değil."

DERNEK VE KURULUŞA ÜYE OLMA ŞARTI YOK

Bu belgeyi almak için hiçbir kuruluş veya derneğe üye olma mecburiyetinin de bulunmadığına dikkati çeken Yanık, "Bu konuyla ilgili odamıza 'Böyle bir kuruluş var mıdır, yok mudur? Bu belgeyi verebilir mi, veremez mi?' gibi sorular soruyorlar. Hatta Bursa'da da böyle bir kurum mevcut. Bunlarla ilgili tedbir alınması yönünde MYK'ye dilekçeler yazdık." dedi.

Belge ücretinin ve yatırılacak yerlerin belli olduğunu dile getiren Yanık, "Şu anda dördüncü sınıf belgeler 550, beşinci sınıf belgeler ise 600 lira. 150 lira da mesleki yeterlilik belgesinin ücreti var. Eğitim almak isteyen arkadaşlarımız olursa onun ücreti müracaat ettiği kurumlar tarafından belli olur ama şu anda Türkiye'nin neresinde belge almak isterseniz standardı 700 veya 750 liradır." diye konuştu.

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