İkinci elin kralı VW Passat oldu

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, sağladığı veriler ve yaptığı analizlerle sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki son dönem ikinci el alışkanlıklarını ve mevcut pazarı değerlendiren Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el pazarında en çok tercih edilen modelleri Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz. Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, sıralamış olduğum araçlar arasından 40 bin lira ile 70 bin lira bandında olan modelleri tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

SEKTÖR SATACAK ARAÇ BULAMIYOR

Hüsamettin Yalçın

Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti: “Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

KURUMSALLAR TERCİH EDİLMELİ

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hü-samettin Yalçın ikinci el araç satın almak isteyen kullanıcıların her şeyden önce doğru fiyatı öğrenmesi gerektiğinin de altını çizdi. Hüsamettin Yalçın, “Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata olarak, tüketicilere doğru fiyatı saniyeler içerisinde gösterebiliyoruz. Öte yandan ikinci el araç satın alırken; mutlaka kurumsal bir firmadan araç satın alınması, ekspertiz güvencesi, aracın piyasasının Türkiye’de geçerli bir marka olması gerektiğinin altını çizmek isteriz” dedi.

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İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller:

1- Volkswagen Passat

2- Renault Symbol

3- Fiat Linea

4- Ford Focus

5- Fiat Egea

6- Renault Megane

7- Volkswagen Jetta

8- Ford Fiesta