Ekonomi İkinci ucuz balık kampanyası başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci ucuz balık kampanyası başlıyor

Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışının ardından ikinci bir 'ucuz balık' kampanyası başlıyor. 15-17 Nisan'da bütün somon balığının azami 31.90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39.90 liradan satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamasıyla geçtiğimiz hafta zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına yoğun talep gösterilmişti. Bakanlık, ikinci bir 'ucuz balık' kampanyasının Türk somonuyla devam edeceğini duyurdu.

Ucuz balığa yoğun ilgi: Levrek ve çipura satışları patladı
EKONOMİ
Ucuz balığa yoğun ilgi: Levrek ve çipura satışları patladı

"Bağışıklık sistemi önemli"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor."

"Evde Hayat, Sofrada Balık"

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve iki gün daha uzatılmıştı.

Bakanlıktan fiyat için tavsiye kararı

Üretici ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci balık tüketim kampanyasının başlatılması kararı alındı. İkinci kampanya, üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından 15-17 Nisan'da uygulanacak. Bu kampanya, tatlı sularda yumurtadan çıkıp belli büyüklüğe gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülen ve 3 kilogramın üzerine çıkarak dünyada marka olmaya başlayan Türk somonunda yapılacak.

  • Bakanlık tarafından, kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı alındı.
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