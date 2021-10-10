İklim dostu sanayi sitesi

Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından özel sektörün yanında kamu da somut adımları atmaya başladı. Bu süreçte ilk önemli adımlardan biri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konya’da hayata geçiriliyor. Türkiye sanayisinin tüm kesimleriyle yeşil dönüşüme uyum sağlaması için iklim dostu sanayi sitesi kurulacak.

ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya’ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi ‘iklim dostu sanayi dönüşümü’ ilkesiyle inşa ediyoruz” dedi.

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YENİ PROJELERİN İLK ÖRNEĞİ

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya’da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi. Kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet bahçesi ve camisinin inşasında incelemelerde bulunan Kurum, gelinen son aşamayı yetkililerle değerlendirdi. Kurum, Konya’nın merkezinde kalan eski Sanayi ve Karatay sanayi sitelerinin trafik sorununa, hava ve gürültü kirliliğine yol açtığına dikkati çekerek şöyle konuştu: “Türkiye’de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz.”

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Murat Kurum

ELEKTRİĞİ DE TESİSTE ÜRETİLECEK

Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi: “Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. 2022 sonuna kadar teslim edeceğiz.”

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