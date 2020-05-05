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Ekonomi İKO Başkanı Atayık Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İKO Başkanı Atayık: Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası

İKO Başkanı Atayık: Gram altında 389 TL ve üstünü görmek olası

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışının, doların fiyatını 7 TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebileceğini belirterek, "Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Altın fiyatları koronavirüs salgını döneminden olumlu etkilenen kalemler arasında yer aldı.
Altın fiyatları koronavirüs salgını döneminden olumlu etkilenen kalemler arasında yer aldı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, altın ve para piyasalarının, 4 ayı aşkın süredir koronavirüs gündemiyle kendisine bir rota ve trend bulmaya çalıştığını ifade etti.

Atayık, "Birçok ülkede uzmanlar, virüste pik noktaların aşıldığını dile getirse bile virüsün piyasa ve fiyatlara yansımalarının kısa sürede biteceğini beklemek doğru olmaz." dedi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin normalleşme yönünde önlemleri gevşetme adımları attığını aktaran Atayık, Türkiye'nin de pandemi konusunda dünyada örneğine az rastlanır bir başarıya imza attığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin, normalleşme için Ramazan Bayramı sonrasına ve haziran ayına işaret ettiğini belirten Atayık, kamuoyuna rehavete kapılınmaması gerektiği yönünde mesajlar verildiğini anlattı.

Atayık, dünyada merkez bankalarının piyasadaki likidite ihtiyacını karşılamak ve reel sektörü teşvik etmek amacıyla destek paketleri açıklamasının altının yukarı gidişini sağladığını ifade ederek, "Merkez bankalarının adımları ve özellikle faiz indirimleri, altının ons bazında son 7 yılın rekor fiyatlarına ulaşmasında etkili oldu. Nitekim geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri düşürmedi ancak Fed'in, piyasayı fonlamaya devam edeceği mesajı vermesi bile ons fiyatlarını bir anda 1,700 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.

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"Likidite sorunu yaşayan ülkeler, ellerindeki altınları bozuyor"

Mustafa Atayık, altının yükselişini hem destekleyen hem de zaman zaman gerileyerek düzeltme yapmasına yol açan bir diğer unsurun ise petrol fiyatları olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

  • "Petrolde tarihi dip noktaların görülmesi ve üretici ülkeler aralarında anlaşsalar bile piyasalardaki talep azlığı nedeniyle fiyatların bir türlü istenen rakamlara çıkmaması, finans piyasalarını tedirgin ediyor. Düşük petrol fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşayan ülkeler, bu kez bu sorunlarını ve açık pozisyonlarını gidermek amacıyla özellikle ay sonlarında ellerindeki altınları bozma yolunu tercih ediyor. Bu durum da altının ons fiyatında 1,700 dolar seviyeleri görülse bile geri çekilişleri görmemize yol açıyor."

ABD ve AB ülkelerinin destek paketleriyle piyasada yaşanan likidite bolluğunun gelişmiş ülkelerde doların fiyatını düşürdüğünü aktaran Atayık, bu durumun gelişmekte olan piyasalarda doların fiyatını yükselttiğini söyledi.

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"Yatırım için altın birikimi yapacaksanız fiziki altın alın"

İKO Başkanı Atayık, salgın gündemiyle tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçerken, dünyada bazı madenlerin rafinerilerinin düşük kapasiteyle çalıştığını, uçak kargolarının açık olduğunu ancak lojistik ve gümrüklerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Dünya kuyumculuk piyasasının da bir süredir nispi olarak kapalı halde bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Ekranlarda anlık olarak yansıyan fiyatları incelerken şuna dikkat edilmeli; piyasada 1 kontrat fiziki altın işlem görüyorsa 300-400 kontrat kağıt üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla altının onsunda oluşan 1,700 dolar rakamları, içinde bulunduğumuz sürecin bir ürünü. Reel olarak bu fiyatın piyasada bir karşılığı yok, bu fiyatlara köpük veya spekülatif hareketler olarak bakmakta yarar vardır.

  • Sektör olarak ısrarla hep söylüyoruz; yatırım için altın birikimi yapacaksanız kuyumculara gelerek fiziki altın alın. Altın takı ve mücevher alın. Düğünde hediye edilen altınlar, sevdikleriniz için aldığınız altın takı, mücevher ve incili takılar, her ay maaşınızdan artırarak yaptığınız altın birikimleri böyle zor ve sıkıntılı süreçlerde sorunların aşılması için can simidi oluyor. Bu nedenle hediye olarak aldığınız altın takı ve mücevherler, kriz zamanlarında her zaman günü kurtaran, yüzünüzü güldüren yatırım olarak işlevini yerine getiriyor."

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"Dünyanın tek gerçek parası altındır"

Mustafa Atayık, geçmiş krizlerde olduğu gibi bu salgın sürecinde de vatandaşların, ellerindeki bilezikleri, kolye, küpe ve diğer altın birikimlerini bozdurmak amacıyla kuyumcuların yolunu tuttuğunu, altın takıların bozdurularak ekonomiye kazandırılması ile de çarkların yeniden döndüğünü söyledi.

Atayık, "Unutulmamalı ki dünyanın tek gerçek parası altındır. Önümüzdeki aylarda piyasanın üzerindeki kara bulutlar dağılınca ons fiyatlarında aşağı doğru geri çekilişleri yeniden görebiliriz. Ancak öyle görünüyor ki haziran ayında dünya ekonomilerinde normalleşme sürecine geçilse bile salgın sürecinin ekonomilere faturası ve hasar tespitleri, ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelecek enflasyon, büyüme konusundaki veriler, altın ve döviz fiyatlarındaki rallinin bir süre daha devam etmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"Altının onsu, hızla 1,650 dolar ve altına gevşeyebilir"

İKO Başkanı Atayık, 2020 yılına 478 TL'yle başlayan çeyrek altının, yüzde 32 artışla nisan ayında 633 TL'yi gördüğünü, yıla 291 TL'yle başlayan gram altının geçen hafta 389,5 TL'ye kadar çıkarak yüzde 30'un üstünde prim yaptığını hatırlattı.

Atayık, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi iç piyasada altın, hem doların TL karşısındaki ederi hem de küresel piyasalardaki ons değerleri üzerinden belirleniyor. Bu nedenle çeyrek altın ve gram altın fiyat aralıkları öngörülerinde dolar/TL kotasyonları çok önemlidir. Dün açıklanan enflasyon verileri beklenildiği gibi düşük çıktı. Bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışı, dolar fiyatını 7 TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebilir. Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir. Pek ihtimal vermiyorum ancak analistlerin tahminlerine göre doların 7 TL üzeri çıkışı devam eder, altının onsu da direnç olarak gösterilen 1,740 seviyesini kırarsa bir süredir dile getirilen gram altında 400 TL'yi de görebiliriz.

Diğer yandan, birçok uzmanın işaret ettiği gibi petrol üreten ülkeler başta olmak üzere yatırımcılar, petroldeki düşük fiyat nedeniyle oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için nisan ayında yapmaları beklenen altın satışlarını bu ay içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu durumda altının onsu, hızla 1,650 dolar ve altına gevşeyebilir. Bu nedenle analistler ve uzman isimlerin tavsiye ettiği gibi ons fiyatı ve doların geri çekilişlerinde 350 TL ve altındaki gram fiyatları, 590-540 TL ve altındaki çeyrek altın seviyeleri alım için yatırımcılarımıza fırsat sunabilir."

Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor.
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Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, “Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Koronavirüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul’daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor...
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350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe koronavirüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. Ve öngörülemeyen bir sonuç var...
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Amerika ve Batı’daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz” diye konuştu.
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“Altınları bozdurmayın” <br> <br> Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, “Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
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Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Title
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, koronavirüsün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: “Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum.”

Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
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Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
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Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
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Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
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ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
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İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.


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