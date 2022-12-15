​İlaç avro kuru yüzde 36,7 artırıldı.

Önümüzdeki şubatta yapılması gereken ilaç avro kurundaki güncelleme iki ay öne çekildi. İlaç avro kuru yüzde 36,77 artırılarak 6,29 liradan 10,76 liraya yükseltildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.

BUGÜN YÜRÜRLÜGE GİRECEK

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında yapılan avro kur artışının ardından; fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı. Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra (bugün) geçerli olacak.

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Fahrettin Koca

DİĞER ADIMLAR YOLDA

Kararı değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ise ilaç avro kurunda yapılan güncellemenin yeterli olmadığını savundu. Saydan, “İlaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir” dedi.