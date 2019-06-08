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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlaçlamada uzaktan kumanda dönemi

Gelişen teknolojiyle birlikte tarım sektöründe her gün yeni bir çalışmaya imza atılıyor. TAGEM, örtüaltı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla bir proje başlattı. Müdürlük, örtüaltı tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatör hatalarını önlemek üzere uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatörüm (püskürtücü) prototip üretti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatör.
Uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatör.

Tarımda teknolojinin önemi her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) örtüaltı tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatör hatalarını önlemek üzere uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatörüm (püskürtücü) prototip imal etti. Örtüaltı tarımında bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılması zaman zaman pülverizasyon kalitesini bozabiliyor ve ilaçlama başarısını düşürebiliyor. Bunun sonucu olarak gereğinden fazla bitki koruma ürünü kullanıldığı gibi, operatörler de bu ürünlere maruz kalabiliyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

PROTOTİP ÜRETİMİ TAMAM

TAGEM örtüaltı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek bu olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla bir proje başlattı. Bu çerçevede iki aşamalı olarak planlanan projede, ilk aşama olarak, seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik pülverizasyon (püskürtme) yapabilen pülverizatör tasarlandı ve prototip imalatı yapıldı. Projenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemeleri oluşturdu.

SIRTTAKİ PÜSKÜRTÜCÜYE ORANLA DAHA BAŞARILI

Sırt pülverizatörünün karşılaştırma parametresi olarak kullanıldığı domates serasında iz maddesi denemeleri yapıldı. İz maddesi sonuçlarına göre kendi yürür pülverizatör dağılım düzgünlüğü, iz maddesi birikimi ve yere olan kayıplar yönünden sırt pülverizatörüne oranla daha başarılı oldu. Netice itibarıyla ölçülen kriterler göz önüne alındığında tasarımı yapılan kendi yürür pülverizatör serada domates yetiştiriciliğinde yeterli performansı sergiledi.

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OPERATÖR KAYNAKLI PÜSKÜRTÜCÜYLE HATALAR ÖNLENECEK

Proje ile operatörün pülverizasyon esnasında maruz kaldığı bitki koruma ürünlerinden korunması ve operatör kaynaklı pülverizasyon hatalarının önlenebilmesi hedefleniyor. Proje ile ülkemiz şartları göz önünde bulundurularak tasarlanan pülverizatör ile seralarda yaygın kullanılan pülverizatörlere alternatif bir otomatik pülverizatör geliştirildi. Proje ile elde edilen bilgi ve deneyimler ile yeni tasarım ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirilebilecek.

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