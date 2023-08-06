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Ekonomi

İletişim Başkanlığı'ndan Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan hakkındaki iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

16:21 . 6/08/2023 Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Söz konusu toplantı hakkında "olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi" şeklinde asılsız iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

"Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

İddiaların masa başında kurgulandığı ve yabancı yatırımcıyı sabote etme amaçlı olduğu belirtilen DMM'den "Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı. DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

  • "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz Cuma günü JP Morgan'ın düzenlediği ve 50 yatırımcının katıldığı bir yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir.
  • Toplantı biter bitmez, Bakan Şimşek'in ve TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Muhataplarına dahi sorulmadan tamamen masa başında kurgulanan bu iddialar, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmeyi sabote etme amaçlıdır. Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu'ndaki toplantı olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. "

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, 4 Ağustos Cuma günü, JP Morgan'ın düzenlediği ve 50 yatırımcının katıldığı bir toplantıya katılmıştı.




#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Mehmet şimşek
#Hafize Gaye Erkan
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