İletişim Başkanlığı'ndan Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan hakkındaki iddialara yalanlama

Toplantı biter bitmez, Bakan Şimşek'in ve TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Muhataplarına dahi sorulmadan tamamen masa başında kurgulanan bu iddialar, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmeyi sabote etme amaçlıdır. Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz.