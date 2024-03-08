Ilıman kışa rağmen barajlar dolu

Türkiye bu yıl ılıman bir kış yaşıyor. Kar yağışı merkezlerde yağmadı diyecek kadar az yaşanırken, yüksek kesimlerdeki kar yağışları da gecikmeli geldi. Ancak, aynı dönemlerde yaşanan bölgesel kuvvetli yağışlar ve sıcak havalardan dolayı erken eriyen karlar, barajlara gelen su miktarını artırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) resmi verileri de artışı gösteriyor. Hidroelektrik santrallerine gelen su miktarında rekor artışlar yaşandı, artış geçen yıla göre yüzde 300'leri geçti.





SU MİKTARI 6 MİLYON METREKÜPÜ GEÇTİ

TEİAŞ'in resmi verilere göre elektrik üreten barajlara gelen su miktarı bu yılın ocak ayında, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 344 ve şubat ayında da geçen senenin şubat ayına göre yüzde 275 arttı. Ocak ayında barajlara 6 milyon 263 bin 45 metreküp, şubat ayında ise 6 milyon 24 bin 891 metreküp su geldi. Barajlardaki artan su seviyesinde Doğu Anadolu Bölgesi'ne düşen yağışların etkisi bulunuyor.





DOĞU’DAKİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Van, Hakkâri ve Muş'ta etkili olan yağışlarla, geçen yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin iyice düştüğü Koçköprü, Morgedik, Zernek, Sarımehmet, Alparslan-1, Alparslan-2, Dilimli, Aslandağ ve Beyyurdu barajlarında yağışlar nedeniyle doluluk arttı. Doluluk oranı Muş Alpaslan-1 Barajı'nda yüzde 15’ten yüzde 23 seviyelerine, Alpaslan-2 Barajı'nda%56’dan % 65 düzeyine, Hakkâri’deki Aslandağ ve Beyyurdu barajlarında da doluluk %100’e ulaştı. Yüksekova sınırlarındaki Dilimli Barajı’nda ise%60’tan %69’a ulaştı.





ELEKTRIĞIN YÜZDE 19,5’İ HES’LERDEN

Türkiye’de son ölçüme göre günlük bazda 946 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimde HES’lerin büyük payı bulunuyor. Üretimde, ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



