Ekonomi İlk 9 ayda 73 yeni otel
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk 9 ayda 73 yeni otel

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) raporuna göre, konaklama sektörü yatırım tutarı yılın 9 ayında %7,5 arttı. TÜROB’un araştırmasına göre, bu dönemde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı, bunlar için 2 milyar 322 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konaklama sektörü yatırımları yılın 9 aylık döneminde parasal olarak artarken, proje sayısı azaldı. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 2019 yılı Eylül ayına ait verilen ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ne ilişkin veriler Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından derlendi. TÜROB’un araştırmasına göre, Ocak-Eylül 2019 döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin

2 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM

Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20.691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarında yüzde 7.5 artış olurken, proje sayısı yüzde 45 azaldı.

ANTALYA’DA 16 İSTANBUL'DA 10 PROJE

2019 yılının ilk dokuz ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10.436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul’un yıllardır süren ağırlıkları bu yıl da devam etti. 9 aylık dönemde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya ilk sırada yer aldı. İstanbul toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise 129 milyon TL’lik 9 proje ile Muğla var.

VAN DA YAVAŞLADI

Geçtiğimiz 2 yılın gözdesi Karadeniz’e, özellikle Trabzon’a yapılan yatırımlarda yavaşlama gözlendi. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Sakarya 4 proje ile öne çıkarken, 2018’in tamamında 14 proje ile en fazla konaklama yatırımı alan üçüncü il olan Trabzon’da bu yıl 9 ayda başvuru sayısı 3’te kaldı. Yine geçen yılın gözde yatırım illerinden Van da yavaşladı ve başvuru sayısı 2 olarak gerçekleşti.

YENİLEMEYE ÖNEM VERİLMELİ

  • Konaklama yatırımlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bu yıl Anadolu şehirlerinde yatırımlarda yavaşlamanın dikkat çektiğini belirtti. Eresin, “Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla’nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz” dedi.

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