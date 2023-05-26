İlk ayda 8,5 milyar cepte kaldı

Türkiye’de 20 milyon civarında abone olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu tutarın 10 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Karadeniz’de keşfedilen doğal gazda yakılan ilk ateşle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu doğal gaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğal gaz faturası ödemedi. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini ilgilendiren müjde, 20 Nisan sonrasında mayısta gelen faturalara yansıdı.

TUTAR 10 MİLYARI GEÇECEK

Bugüne kadar 15 milyon 785 bin 586 aboneye okuma bildirimi yapıldı. Yani bu faturalar sıfır bedelli olarak hanelere ulaştı. Bu uygulamayla 8 milyar 425 milyon TL vatandaşın cebinde kaldı. Türkiye’de 20 milyona yakın doğal gaz abonesi bulunuyor. Ay sonuna kadar tutarın 10 milyar lirayı geçeceği ön görülüyor. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek. Böylece aylık 151.75 TL, yıllık ise bin 821 TL gaz desteği sağlanacak. Yazın muhtemelen birçok eve sıfır bedel gidecek çünkü mutfaktaki ortalama kullanım 25 metreküp. Bu uygulama ile birlikte vatandaşın cebinde kalacak tutar toplam 40 milyar liraya ulaşacak.

Kullanım 25 metreküpü aşmazsa 11 ay fatura yok

Tüm hanelerin bir yıl yararlanacağı aylık 25 metreküp ücretsiz gazın detayları ise şöyle: Yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak. 30 metreküp gaz tüketen ve faturalı sayaç kullananlara 25 metreküpü düşürülerek sonraki ay için 5 metreküp kullanım için fatura çıkarılacak. 10 metreküp tüketim var ise yine fatura bedeli sıfır olacak şekilde fatura düzenlenecek. Kartlı sayaç kullananların da sayaçları okunacak. Onların da 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak.



