İlk çıkmazda kömüre sarıldılar

Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını yüzde 60 kısmasıyla halihazırda yaşanan enerji krizinde daha büyük çıkmaza giren Avrupa ülkeleri, enerji arzını garantiye almak için daha önce rafa kaldırdığı kömürü tekrardan gündemine aldı. Daha önce karbon emisyonunu düşürmesi için gelişmekte olan ülkelere baskı yapan Avrupa’nın, öncelikli şartları arasında yer alan kömürden ayrılma planları, ilk çıkmazda göz ardı edildi. Ayrıca G20 ülkeleri yaklaşık 658 milyar dolarlık enerji yatırımlarının ortalama 300 milyar dolarını fosil yakıtlara yaptı. Bunun içerisinde kömür ise 57 milyar doları kapsıyor.

ALMANYA TÜM TERMİK SANTRALLERİ AÇIYOR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın, iki meclisi kömüre dönüş için gerekli yasa değişikliğini onayladı. Kışa kadar Almanya’da tüm termik santrallerin yenilenerek hizmete girmesi bekleniyor. Kısa süre önce de Almanya’nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur (BNetzA), Rusya ile yaşanan doğal gaz krizi sonrası, tüketici ve sanayicilere ‘tüketimi azaltma’ çağrısında bulunmuştu.

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Enerji krizinden nasibini alan Fransa’da ise Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya’dan alınan doğal gazın tamamen kesilme ihtimali bulunduğunu ifade etti. Diğer Avrupa ülkelerine göre Rus gazına bağımlılığı çok daha az olan Fransa, kesintiler olmaması için hane halklarından ve fabrikalardan enerji tüketimini azaltmasını isteyecek. Ülkede LNG ile enerji üretimine ağırlık verilecek. Hükümet, bu politikalar işe yaramaz ise, termik santrallere yönelecek.

STOKÇULUĞA BAŞLADILAR

Almanya ve Fransa’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de yeniden kömürden enerji üretimi için start verilmesi gerektiği belirtiliyor. Polonya, Avusturya ve Hollanda ile birlikte birçok ülkeden kömüre dönülmesi yönündeki açıklamalar dikkat çekiyor. Hollanda hükümeti, ‘Acil Enerji Planı’ kapsamında kömür santrallarındaki üretim sınırını kaldıracaklarını açıkladı. İtalyan hükümeti kömür santrallerindeki üretimi artırmaya hazırlanırken, Avusturya hükümeti de altyapı şirketi Verbund ile bir gaz santralini kömür santraline dönüştürmek üzere anlaşma imzaladı. AB ülkeleri şu ana dek Kuzey Avrupa’daki limanlara 6,5 milyon ton kömür stokladı. Limanlardaki kömür stokları da 2,5 yılın zirvesine ulaştı.

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