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Ekonomi

'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin bugün başlayacağını duyurdu.

08:50 . 1/02/2023 Çarşamba
IHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesindeki sosyal konut kuralarında sona gelindi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.



Bakan Kurum, paylaşımında “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.


İLK ETAPTA 13 İLİN KURALARI ÇEKİLECEK


“İlk Evim Arsa” projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:


1 Şubat; Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil. 2 Şubat; Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil. 3 Şubat; Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil. 6 Şubat; Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#İlk Evim İlk İş Yerim
22 dakika önce
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'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor
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