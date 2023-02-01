'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor

İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik.



Şimdi sırada arsalarımız var.



Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye YARIN başlıyoruz.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/8MgZEWJtkg