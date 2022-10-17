Ekonomi İlk Evim Arsada yapılacak binalar 5 katı geçmeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk Evim Arsa'da yapılacak binalar 5 katı geçmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa projesine ilişkin, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İlk Evim Arsada yapılacak binalar 5 katı geçmeyecek
Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca İlk Evim Arsa Projesi 1 Milyon Arsa'ya ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, Mmüşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.

Bakan Kurum ayrıca şu bilgileri paylaştı:

-Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık itibarıyla verilmeye başlanacak.

-Arsaların alt yapı çalışmalarını TOKİ yapacak.

-Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol alt yapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

-Konut içinde 2 yıl şartı olacak.

-2 yılda konutu bitiremeyen hak sahibinden arsası ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
Türklere ait bölgede buldular

Türklere ait bölgede buldular

​Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif.
Avrupa ülkeleri peşine düştü

Avrupa ülkeleri peşine düştü

​Türkiye'de üretiliyor: Almak için yarışıyorlar.
14 milyar dolar döviz getirdik

'14 milyar dolar döviz getirdik'

​2023'te 1 milyarıncı yolcu taşınacak

​Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması.

​Düşman radarına F-16 gibi giriyor: Süpersonik uçağa dönüşecek.

Yüzde 4'ün üzerinde primle rekorunu yeniledi.

Bakan Özer: 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitim masraflarını karşılayacağız.

Sert dalgalarla ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.