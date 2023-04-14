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Ekonomi

İlk gaz burada yakılacak

Karadeniz doğal gazının sisteme bağlanmasına sayılı günler kaldı. İlk gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Nisan’da Filyos’ta katılacağı programla gaz yakma bacalarında (flare) yakılacak. Gaz 2 hafta sürecek kalibrasyon sürecinin ardından BOTAŞ hattına aktarılacak ve mayıs ayında evlere ulaşacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Karadeniz gazı bu bacalarda yakılacak.

Karadeniz gazı bu bacalarda yakılacak.

Karadeniz gazında hedefe her gün biraz daha yaklaşılıyor. Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazının evlere ulaşması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları son aşamaya geldi. Denizin altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri tamamlandı. Denizden çıkarılan gazı taşıyacak hat ile karada şebekeye bağlayacak hat arasına son vana da eklendi. Kuyulardan gelen gaz deniz tabanına yerleştirilen haznelerde toplanıyor.

KONTROLLERDEN SONRA ŞEBEKEYE ULAŞACAK

Sakarya gaz sahasından çıkarılan gaz 170 kilometrelik boru hattı ile Filyos İşleme Tesisi'ne getirilerek, ‘flare’ ismi verilen gaz yakma bacasında yakılacak. Ardından ise iki hafta içerisinde kalibrasyon sürecine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların ardından 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak gaz, mayıs başında doğal gaz iletim sistemine dâhil olacak ve vatandaşla buluşacak.

İhtiyacın 4’te 1’i yerli kaynaktan

İlk fazda yaklaşık günlük 10 milyon metreküplük üretim, ikinci fazda günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. İkinci fazla birlikte Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte biri yerli doğal gazdan karşılanmış olacak. Sadece bir yılda üretilecek doğal gaz bugüne kadar Türkiye’de üretilen gazın tamamına karşılık gelecek.



#Karadeniz Gazı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi
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