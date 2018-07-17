İlk gününde 399 uçak satıldı

Söz konusu siparişlerden 158 adedi daha önce görüşme aşamasında olan ancak nihai olmayan, müşterisi açıklanmayan siparişlerden oluşuyor.

Hindistan merkezi Jet Airways, 75 adet Boeing 737 Max 8s verirken, İrlanda merkezli leasing şirketi Goshawk Havacılık 20 adet ve ABD'li Jackson Square ise 30 adet Max 8s siparişi geçti. Rumen Tarom ve Brezilyalı Gol ise sırasıyla 5 ve 15 adet 737 Max 8s siparişini kesinleştirdi. Gol, önceki 30 adetlik Max 8 siparişini ise daha geniş olan Max 10s olarak güncelledi.

Habertürk'ün haberine göre; Boeing'i tercih eden müşteriler arasında 14 adet 777 siparişi veren kargo taşıyıcısı DHL Express ve aynı uçaktan 5 adet isteyen Katar Hava Yolları, 4 adet 787-9s isteyen ABD'nin en büyüklerinden United Airlines da bulunuyor.

EN YÜKLÜ SİPARİŞ 80 ADETLE İSMİ AÇIKLANMAYAN BİR AVRUPALI'DAN

Airbus cephesinde ise orta, uzun ve ultra uzun mesafeli rotalarda kullanılan geniş gövdeli A350-900s dikkati çekiyor. Çinli Sichuan bu uçaklardan 10 adet, Tayvanlı StarLux ise 5 adet siparişi kesinleştirdi. StarLux'un 12 adet de A350-1000s siparişi bulunuyor.

Düşük maliyetli ve genellikle iç hatlarda ya da kısa mesafeli uçuşlarda kullanılan tek koridorlu A320neo serisinde ise Hintli Vistara'nın 13 adetlik siparişi bulunuyor. Firma bu siparişi 50 adede tamamlayabilir. Kuveytli Wataniya ise geçen sene Dubai'de tedarikçisi Golden Falcon üzerinden başlattığı 25 uçak için yapılan görüşmeleri siparişe dönüştürdü.

Fransız Airbus, ismi açıklanmayan Avrupalı bir leasing şirketiyle 80 adet A320neo için de mutabakat anlaşması yapıldığını belirtti. Şirketin Goshawk ve Macquarie AirFinance ortak girişiminden de 20 adetlik siparişi bulunuyor.

İki devin yanı sıra Brezilyalı üretici Embraer de ilk günden satış yapanlardan. ABD'li United Airlines şirketi Boeing ile birleşeceği kulislerde konuşulan Embraer'in 175 serisi uçaklarından 25 adet isterken, Çinli Urumçi Hava Yolları da 20 adet Comac ARJ21-700s siparişi verdi.