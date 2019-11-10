İlk harç Trakya’ya

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından milli üretim üssü olarak ortaya koyulan TEKMÜSKOOP’un ilk ayağının temelleri dün Tekirdağ’da atıldı. Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi’ndeki temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, şubelerinin başkanları ile birçok vali ve belediye başkanı katıldı.

81 İLE YAYILMASI AMAÇLANIYOR

Projeyle; üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçebilmeleri hedefleniyor. 81 ilde yapımı planlanan Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” (OSB) ile sitenin kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre; 200 dönüm ile bin dönüm arası araziler üzerinde inşa edilmesi öngörülüyor. Türkiye’de 81 ili sanayi üssüne dönüştürmeyi hedefleyen TEKMÜSKOOP projesinin başkanlığını Oktay Koç yapacak. Tesisin gelecek yılın ilk aylarında hazır olması bekleniyor.

OSB DEĞİL TEKNOLOJİ ÜSSÜ

TEKMÜSKOOP projesinin sadece bir sanayi sitesi projesi olmadığını dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bir şehirleşme ve şehirleşmeyle birlikte planlı bir şekilde gelişecek milli teknoloji hamlesinin, milli üretim üsleri şeklinde modellenmiş hali olduğunu belirtti. TEKMÜSKOOP Sanayi Üssü’nün bir milli üretim ve teknoloji üssü şeklinde tasarlandığını aktaran Kaan, “Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu model 8.5 şiddetinde bir depreme bile dayanacak şeklide inşa edilmektedir. Aynı zamanda MÜSİAD yeniden, ülkemizdeki bir iş yapma modeline daha standart belirlemiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır” dedi.

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10 YILDA 20 BİN İŞLETME

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin hedeflenen sanayi üretimine ulaşabilmesi için öncelikle mekânsal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Kaan, “MÜSİAD olarak proje kapsamındaki asıl hedefimiz, Türkiye’ye on yılda 20 bin yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak ve GSMH’ye yılda doğrudan 200 milyar dolar artı katkı sağlamaktır. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği “üretim ekonomisi” anlayışının söylemden eyleme geçirilmesi adına en rasyonel çözüm, 81 ilde kurulacak OSB’lerin bir an önce hayata geçirilmesidir” dedi.

Üretici ölçek büyütecek

Naci Ağbal

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 11’nci Kalkınma Planı’nda MÜSİAD ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktarırken, TEKMÜSKOOP projesinin de MÜSİAD’ın bu vizyonu doğrultusunda gerçekleşen bir iş olduğunu dile getirdi. Çalışmaları hakkında da bilgi veren Ağbal, ana göstergelerdeki iyileşmelere dikkat çekti. Son 17 yılın enflasyon ortalamasının 9.8 olduğunu vurgulayan Ağbal, “11’nci kalkınma planındaki hedeflere de ulaşılması adına yoğun mesai harcanıyor” dedi. Önümüzdeki süreçte ekonomide yol almaya devam edileceğini aktaran Ağbal, “2020 yılında Türkiye Ekonomisi yüzde 5 büyüyecek. 2020 yılı bizim için önemli. Attığımız adımların meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacak” diye konuştu. Kalkınmanın merkezine sanayileşmeyi koyduklarını dile getiren Ağbal, 2020 yılında bu konuda da atılan adımların net bir şekilde görüleceğini söyledi.

2023 HEDEFİ 64 OSB'NİN DEVREYE ALINMASI

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OSB’lerde 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirten Naci Ağbal, şu ifadeleri kullandı: “2023 hedefi olarak 64 tane OSB devreye alınması olacak belirledik. TEKMÜSKOOP da ölçeklerin büyütülmesi açısından Türkiye’nin ortaya koyduğu vizyonla örtüşüyor. Bu projeye giren üreticiler istihdamdan verimliliğe her türlü alanda gelişecek. Sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar aynı zamanda sermaye stoğunu da arttıracak. Bu proje Türkiye’nin yarınlarına ışık tutacak önem taşıyor.”

SANAYİ YATIRIMI ÜÇE KATLANMALI

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor. Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkânı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor. Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkânı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor. SOSYAL İMKANLARLA DONATILDI

Gerçekleşen organizasyonda sanayi alanların önemine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, şunları söyledi: “Bakanlık olarak sanayi bölgeleri üretiminden sorumluyum ve çalışmalarımızda şunu farkettik Türkiye’nin daha alacağı çok yol var. Türkiye şu andaki sanayi alanlarını minimum üçe katlamak zorunda. 1 milyon hektarlık alanı donatacak yatırımlara ihtiyacımız bulunuyor. Bugün temeli atılan proje de bu sebeple oldukça önem arz ediyor.”