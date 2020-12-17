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Ekonomi İlk ihracat treni Çinde İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti

İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti

Çin’e Türk menşeli ürün taşıyan ve sosyal medyada trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treni önceki gece yarısı Çin’e vardı. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın ardından 8 bin 693 km’lik yolun 6 bin 593 km’sini tamamlayan trenin bugün Şian şehrine yükünü bırakması bekleniyor. İhracat treni 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçti.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
4 Aralık günü İstanbul’dan başlayan yolculukta; Marmaray’dan geçerek Ankara Garı’nda lokomotif değiştiren tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’un ardından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak uluslararası seferine çıkmıştı.
4 Aralık günü İstanbul’dan başlayan yolculukta; Marmaray’dan geçerek Ankara Garı’nda lokomotif değiştiren tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’un ardından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak uluslararası seferine çıkmıştı.

Türkiye’den Çin’e Türk menşeli ürünleri taşıyan ve muhalif trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treni önceki gece yarı Çin’e vardı. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın ardından varacağı son ülke olan Çin’in Korgos kentinden giriş yaptı. DCDD Taşımacılık AŞ’nin #ÇinTreniNerede etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul’dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin salıyı çarşambaya bağlayan gece (dün) saat 01.00 civarında Çin Korgos’a ulaştığı bildirildi.

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

YÜKÜNÜ BUGÜN İNDİRMESİ BEKLENİYOR

  • 4 Aralık günü İstanbul’dan başlayan yolculukta; Marmaray’dan geçerek Ankara Garı’nda lokomotif değiştiren tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’un ardından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak uluslararası seferine çıkmıştı. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yolculuğunu bugün tamamlaması hedefleniyor.

Türkiye’den Çin’e Türk menşeli ürünleri taşıyan ilk ihracat treni Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın ardından varacağı son ülke olan Çin’e giriş yaptı. 8 bin 693 kilometrelik yolun 6 bin 593 kilometrelik kısmını tamamlayarak Çin’e giriş yapan trenin bugün Şian kentinde yük bırakması bekleniyor.

Çin’e ihracat treni Kazakistan'da
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni Kazakistan'da

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türk ihracat treninin bugün son varış noktası olan Çin’in Şian şehrine yük bırakması bekleniyor. Muhalif bazı yayın organları, 4 Aralık Cuma Günü İstanbul Kazlıçeşme İstasyonu’ndaki resim uğurlama töreninin ardından Çin’den gelen ek talep nedeniyle Halkalı İstasyonu’nda yeni yüklerini alan ve gümrükleme işlemlerini tamamlayan tren Pazar günü İstanbul’dan yola çıkmıştı.

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