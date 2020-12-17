İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti İlk ihracat treni Çin’de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti Çin’e Türk menşeli ürün taşıyan ve sosyal medyada trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treni önceki gece yarısı Çin’e vardı. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan’ın ardından 8 bin 693 km’lik yolun 6 bin 593 km’sini tamamlayan trenin bugün Şian şehrine yükünü bırakması bekleniyor. İhracat treni 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçti.

Ekonomi Servisi 17 Aralık 2020, 00:00 Yeni Şafak