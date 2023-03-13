İlk İş Yerim'de ilk kuralar 15 Mart'ta

Yüzlerce alt sektörde ekonomik canlanmayı teşvik ederken, binlerce kişilik istihdam oluşturması beklenen İlk İş Yerim Projesi'nin kura çekiliş tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

250 ALT SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRECEK

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak sürecin detayları hakkında bilgi verdi. Kurum, 'İlk İş Yerim' projesi kapsamında toplamda 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz" dedi.

3 BİN 106 HAK SAHİBİ

Proje sadece iş yeri edindirmekle kalmayıp, ekonomik hareketliliğe de katkı yapacak. Kuralar, 15 Mart tarihinde Aksaray’ın Merkez ilçesinde 220, Konya’nın Meram ilçesinde 308, Isparta’nın Merkez ilçesinde 271, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 55, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 44, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bin 100, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 88, İzmir’in Torbalı ilçesinde 77, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 81, Konya’da 25, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 276, Trabzon’un Of ilçesinde 286 ve Van’ın Edremit ilçesinde 275 olmak üzere 12 il ve ilçede 3 bin 106 hak sahibi için çekilecek.

10 BİN İŞ YERİ İÇİN KURA ÇEKİMLERİNİN İLK ETABI 15 MART'TA, 12 İL VE İLÇEDE 3 BİN 106 HAK SAHİBİ İÇİN YAPILACAK

15 MART 2023 AKSARAY MERKEZ 220

15 MART 2023 KONYA MERAM 308

15 MART 2023 ISPARTA MERKEZ 271

15 MART 2023 AFYONKARAHİSAR DİNAR 55

15 MART 2023 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 44

15 MART 2023 ANKARA GÖLBAŞI 1.100

15 MART 2023 DENİZLİ BOZKURT 88

15 MART 2023 İZMİR TORBALI 77

15 MART 2023 KASTAMONU TOSYA 81

15 MART 2023 KONYA ÇUMRA 25

15 MART 2023 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 276

15 MART 2023 TRABZON OF 286

15 MART 2023 VAN EDREMİT 275

İlk Evim Arsa kuraları da netleşti

Bakanlık açıklamasında 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda çekileceği belirtildi. Söz konusu iller şöyle sıralandı: “Erzincan Merkez 550, Kırşehir Merkez bin 100, Bingöl Merkez 440, Aydın Merkez 165, Isparta Merkez 440, Afyonkarahisar Merkez bin 320, Balıkesir Merkez 2 bin 200, Aksaray Merkez 660, Kayseri Merkez bin 650, Konya Merkez 4 bin 400, Tunceli Merkez 110, Kars Merkez 330, Iğdır Merkez 330, Karabük Merkez 220, Trabzon Müşterek Arsa 495, Ağrı Merkez 275, Nevşehir Merkez 770, Uşak Merkez 330, Karaman Merkez 880, Trabzon Merkez 55, Denizli Merkez 550, Batman Merkez 550 ve Eskişehir Merkez 3 bin 300.”







