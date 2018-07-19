Ekonomi İlk kiralama gerçekleşti Aylık 36 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine arazilerinde ilk kiralama gerçekleşti

İlk kiralama gerçekleşti: Aylık 36 lira

Hazine arazilerinin kiralanmasına imkan veren düzenleme kapsamında ilk işlem gerçekleştirildi.

Manisa'da değeri 440 bin lira olan 21 dönümlük arazi yıllık 440 liraya lavanta ekimi için kiraya verildi.

Haber Merkezi IHA
21 dönüm arazide lavanta ekimi yapılacak.
21 dönüm arazide lavanta ekimi yapılacak.

Laleleriyle ünlü Manisa, lavanta üreticilerinin yeni gözdesi olma yolunda. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini ve kiralamasını düzenleyen mevzuatlar girişimcileri harekete geçirdi.

İLK KİRALAMA GERÇEKLEŞTİ

Değerinin çok altında kiraya verilen araziler ilgi odağı olmaya başlarken Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiralama işlemi de gerçekleştirildi.

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DEĞERİNİN BİNDE BİRİ ORANINDA KİRA ALINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının çıkardığı düzenleme hakkında bilgi veren Manisa Defterdarı Şenol Gezer, "Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini ve kiralamasını düzenleyen mevzuatlar yer almaktadır. Bu mevzuatların amacı tıbbi ve bitkisel aromatik bitki üretimini ülkemizde yaygınlaştırarak ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak. Bu hazine arazilerinin bedelinin binde biri yani bir milyon tutarlı hazine arazisinin bin liraya kiraya verilmesi demek. Böylece maliyet unsuru düşürülerek, halkı üretime teşvik etmek amaçlanıyor. Bu konuda bakanlık düzenlemeler yaptı" dedi.

Lavanta ekimi için kiralanan arazi.

AYLIK 36 LİRA KİRA VERECEK

21 dönümlük ve 440 bin lira değerindeki hazine arazisini vatandaşın yıllık 440 liraya kiraladığını anlatan Gezer, "Yapmak istediği üretimi ve ürünü orada ekecek ve ilk proje Şehzadeler ilçesinde gerçekleşmiş olacak. Tıbbi ve aromatik bitkileri üretmek isteyen vatandaşlarımız, bu tüzel kişi de olur çiftçi de olur, bu anlamda profesyonel sanayileşmiş ürün ve üretim tesisi kurmak isteyenler ilimizde bulunan Manisa Defterdarlığına an itibari ile başvurabilirler. Ayrıca ilçelerdeki mal müdürlüğümüze de başvurabilirler. Gerekli form bu belirttiğimiz yerlerde vatandaşlarımıza verilip rehberlik yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

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