İlk konutlarda çatılar tamam

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden sonra Türkiye kenetlenirken, depremzede vatandaşların barınma sorununun çözülmesi için yapımına başlanan konutlar hızla yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl içinde 319 bin konutun teslim edileceğini söylemişti Depremden yaklaşık bir ay sonra ilk kazmaların vurulduğu noktalarda birçok temel demirlerinin bağlandığı ve binalarda katların yükselmeye başladığı görüldü. Depremin en çok etkilediği Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Hatay ve Adana’da inşasına başlanan ilk konutların çatıları yerleştiriliyor. Bölgesine göre sayıları artan bloklar içerisinde 3-4 katı geçmeyecek şekilde, 3+1 ve 2+1 daireler yer alıyor. Binalar, yatay mimariye uygun inşa ediliyor.

144 BİN KONUT 200 BİNE ÇIKARILACAK

İlk planda inşasına başlanan 144 bin konut sayısı 200 bine çıkarılacak. Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay’da 40 bin 426, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 10 bin 544, Osmaniye’de 9 bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Şanlıurfa’da 3 bin, Kilis’te ise 25 konut inşa edilecek.

İl ve ilçe merkezlerinde yürütülen çalışmaların yanısıra köylerde de konut yapımı devam ediyor. Bayramdan önce 17 köy evinin anahtarı sahiplerien teslim edildi. Halen 505 köyde 40 bin ev ve 5 bin ahırın inşası da devam ediyor.

YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Depremzedeler için yalnız ev değil yaşam alanı da oluşturuluyor. Konutların yanı sıra camiler, spor alanları, dükkânlar, çocuk oyun alanları ile birlikte çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Çok sayıda ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü bölgede konutların bir yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, konutların daha erken bitmesi halinde vatandaşlar bekletilmeden yeni evlerine yerleştirilecek.

Her ilimiz bir mimara emanet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşası devam köy evlerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, “11 il 505 köyde 40 bin ev, 5 bin ahırın inşası devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi yapacağız .Sadece evler değil, yeni yaşam alanları oluşturacağız” dedi. Murat Kurum, depremlerden etkilenen 11 ilde yeniden inşa edilen konutların projeleri hakkında ise şunları söyledi: “11 ilimizin ihyası için alanındaki en iyi isimlerle çalışıyoruz. Her ilimiz bir mimara emanet. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniden çiziyor, tasarlıyorlar. Yepyeni yaşam alanları kuruyoruz.”







