Ekonomi İlk nükleer enerji 2023te üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk nükleer enerji 2023'te üretilecek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, "Fiziki olarak ilk nükleer enerjinin üretme tarihi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, yani 2023`te üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Akkuyu NGS
Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Mersin Hilton SA'da Akkuyu NGS'ye tedarikçi olabilecek firmaların temsilcileri için düzenlenen seminerin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DHA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko

Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu NGS anlaşmasının 2010 yılında imzalandığını hatırlatan Dedusenko, santralde çalışacak tedarikçilerin aynı zamanda projenin sahibi, ortağı da olabildiğini vurguladı.

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"Personelin yüzde 85'i Türk"

Dedusenko, "Şu anda yüzde 40'ı kadar hem tedarik hem de işletmeci olarak Türk şirketler projeye katılmaya hazırlar. Sahada çalışan personelin yüzde 85'i Türk personelinden oluşuyor. İleride sahada 10 bin kişiye kadar çalışacak. Sahada çalışan her bir kişi etrafında hizmet sektörü için 10 kişiye iş imkanı sağlamış oluyor. Bu projeye yatırılan her 1 dolar, Türk ekonomisine 5 dolar gelir katkısında bulunmuş oluyor" diye konuştu.

  • Rosatom'un Finlandiya'da da nükleer santral kurduğunu anlatan Dedusenko, oradaki toplumsal kabul oranının yüzde 75 olduğunu, insanların projeyi benimsediklerini bildirdi.

"Ekonomik katkısı 100 yıllık olacak"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dedusenko, projenin istihdama katkısıyla ilgili soruya, sahada çalışan her bir kişinin bölgede en az 10 kişiye ayrıca istihdam sağlayacağı yanıtını verdi.

  • Dedusenko, projenin ekonomik katkısının 100 yıllık olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
  • Sahada çalışacak kişilerin de ağırlıklı olarak Mersin'den olmasını mantıklı görüyoruz. Kullanılacak inşaat ve hizmet malzemelerinin buradan getirilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Başka yerlerden taşımaktansa yerel firmalardan satın almamız daha ekonomik olur diye düşünüyoruz. Rosatom aynı zamanda Türkiye'den öğrencileri Rusya'ya getirip eğitim veriyor. 5 yıl içerisinde yeterli seviyede uzmanlar yetiştiriyoruz. İleride bu uzmanlar burada çalışacaklar. Türkiye'nin kendi uzmanları yetişmiş olacak.

Türk ve Rus taraflardan ortak çalışma

Başka bir gazetecinin "Akkuyu NGS ne zaman elektrik üretmeye başlayacak?" sorusuna da Dedusenko, şöyle cevap verdi: "Hükümetler arası anlaşmaya göre inşaat lisansı verildikten sonra 7 yıl içerisinde Rus tarafın birinci üniteyi inşa etmesi gerekiyor ve elektriği üretmesi gerekiyor. Şu an Türk ve Rus tarafı ortak çalışma yapıyor. Ümit ediyoruz ki bu süreyi erkene çekip daha erken elektrik üretimine başlarız. Ama en önemlisi güvenlik meselesidir. Güvenlik aşamalarını ihmal etmemiz mümkün değil. Fiziki olarak ilk nükleer enerjinin üretme tarihi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, yani 2023'te üretim yapmayı hedefliyoruz."

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Bir gazetecinin nükleer santralin ömrünün ne kadar olduğuyla ilgili sorusuna da Dedusenko, Türkiye'de en yüksek teknolojiyle donatılı bir santral yapılacağını, ilerleyen zamanlardaki modernleşmelerle ömrü 100 yıla çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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