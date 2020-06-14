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Ekonomi İlk raylı sistem aküsünü ürettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk raylı sistem aküsünü ürettik

Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji’nin mühendisleri, metro, tramvay, hızlı tren ve elektrikli tren gibi ulaşım ağlarına hız kazandıracak akü üretmeyi başardı. ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan, “Batarya tüm sistemlerde kullanılabiliyor. Yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan bir pazar var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tramvaylarda kullanılan bataryalar yurt dışından yüksek bedellerle alınıyor. Yerli üretimle ASPİLSAN daha ucuz maliyetli ve hızlı temin edebilecek. Türkiye’de 12 büyükşehirde bulunan raylı sistem araçlarının akü ihtiyacını giderecek. Bunun yanında yurtdışına satılacak.
Tramvaylarda kullanılan bataryalar yurt dışından yüksek bedellerle alınıyor. Yerli üretimle ASPİLSAN daha ucuz maliyetli ve hızlı temin edebilecek. Türkiye’de 12 büyükşehirde bulunan raylı sistem araçlarının akü ihtiyacını giderecek. Bunun yanında yurtdışına satılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreten ASPİLSAN Enerji, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek yerlileşme konusunda Türkiye’nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti.

KAYSERİ’DE TRAMVAYA TAKILDI

Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını da karşılayan ASPİLSAN, bu konudaki çalışmalarına hız vererek Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ağını geliştiriyor.

Murat Kaan

ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan, yaklaşık 30 senedir ülkede tek nikel kadmiyum uçak/helikopter akülerini ürettiklerini söyledi. Bu üretimden kaynaklı ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Kaan, raylı sistemler akülerini üretmek için de harekete geçtiklerini ifade etti. Çalışmalar sonucu Kayseri Ulaşım AŞ’ye ait tramvaya akünün takıldığını ve başarılı olunduğunu kaydeden Kaan, “Akülerimizin güvenlik ve performans açısından laboratuvar testleri yapıldı. Beklediğimizin üzerinde bir performans gördük. Türkiye’de bizim dışımızda raylı sistemler için üretim yapan bir batarya firması yok” dedi.

ALMANYA’YA RAKİP OLDUK

Kaan, yerlilik payı ile üretime başladıklarını söyleyerek, aküyle ilgili yaklaşık 3 senedir Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi. “Raylı sistemlerde daha çok tercih edilen nikel fiber kadmiyum tekniğini geliştirmeyi başardık” diyen Kaan, geliştirilen ürünün ciddi pazar payının bulunduğunu, Almanya, Fransa ve Çin gibi ülkelerin sahip olduğu pazar payında boşluğu doldurmak için yola çıktıklarını kaydetti. Üretilen akünün özelliklerine değinen Kaan, “Bu aküler, metro, tramvay, hızlı tren, elektrikli tren gibi ülkemizde yürütülen ciddi projelerin hepsinde kullanılabilir. Uzun ömürlüler ve birçok avantajları var” diye konuştu.

Aspilsan'dan uzun ömürlü batarya

1 MİLYAR DOLAR PAZARI VAR

Teknoloji noktasında yabancı rakipler açısından hiçbir eksiklerinin olmadığını vurgulayan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapasite ve performans açısından bizim akümüz rekabet edebilir seviyede. Hatta şunu söyleyebilirim, fiyat ve performans açsından bizim ürünümüz daha avantajlı. Seri üretime geçtiğimizde daha iyi seviyeye çekeceğiz. Türkiye’nin ilk raylı sistemler aküsünü ürettik. Bundan sonra da bu çalışmayı seri üretime çevirmek istiyoruz. Kapasitemiz, gücümüz, enerjimiz var. Yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan bir pazar var ve bir ilki başardığımızı düşünüyorum.”

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