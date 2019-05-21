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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk sefer için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi, 29 Mayıs'ta bakanlar Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı uğurlama töreniyle başlayacak. Ankara'dan saat 19.55'te Kars'a hareket edecek tren, parkuru 27 saatte tamamlayacak. Tek kişilik kompartıman 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk seferini gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi'ni, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak. TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor. Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kateden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar, yolculukların sosyal medyada çok paylaşılması, sıra dışı tatil seçeneği olarak görülmesi ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle söz konusu seyahat rotasına talep her geçen gün artıyor.

  • 120 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK
  • Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 19.55, Kars’tan saat 23.55’te kalkacak. Biletleri 14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.

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