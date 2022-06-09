İlk Togg hangi renk olacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için yeni bir aşamaya geçildi. Togg, Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumunu tamamlayarak, C-SUV gövdesinde boyasız denemelere başladı.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, seri üretime adım adım yaklaşıyor.

'HANGİ RENK OLACAK'

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumu da tamamlandı. 5 gr/m2’den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede boyasız denemelere de başlandı. Renk denemeleri öncesi son kontrollerini tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik Tesisi’ndeki boyahanede bir sonraki aşamada ilk boyalı deneme yapılacak. Togg’un sosyal medya hesabından da ‘sizce hangi renk olacak' başlığı ile video paylaşıldı.

Son çeyrekte seri üretime geçilecek

"Doğuştan elektrikli" ve "sıfır emisyonlu bir teknoloji" için yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg’da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

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ÖZGÜN TOGG'dan dikkat çekici değişiklikler

OYNAT 00:52 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 2023 mart ayında TOGG'u caddelerde görmeye başlayacağız Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, 'Otomobilimizi 2023 yılının mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız' dedi.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları, düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun açtığı stantta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi. BiP'te paylaş

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