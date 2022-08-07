Ekonomi İlk yerli batarya üretimi tamam
OTOMOTİV

İlk yerli batarya üretimi tamam

Togg ve Farasis Energy’nin ortaklığında kurulan Siro, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti. Batarya tüm testlerden başarıyla geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk yerli batarya üretimi tamam
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lTogg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze’de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti. Batarya tüm testlerden başarıyla geçti. Merkezde, başta elektrikli araçlar olmak üzere farklı kullanım alanları için geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

FABRİKA BİTENE KADAR GEBZE’DE ÇALIŞILACAK

  • Gemlik’te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak.

2031’DE 20 GİGAWATT SAAT GÜÇ HEDEFİ VAR

2021’de kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs’lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından olacak.

Yerli batarya ile yola çıkacak: 60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası
EKONOMİ
Yerli batarya ile yola çıkacak: 60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası

TOGG için dev hamle
FOTOĞRAF 28
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Mayıs ayı itibariyle üretime geçecek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji tesisinde lityum iyon pil üretiminde ikinci faz çalışmaları başlatıldı.
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ikinci fazın en önemli kısmını elektirikli otomobiller için (TOGG) pil ve batarya üretimi oluşturuyor. İkinci faz tamamlandığında tesis, Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek.
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Lityum iyon teknolojisine yatırım yapan ülkeler enerji alanında dışa bağımlılığını azaltıyor.
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Türkiye de yerli ve milli lityum iyon pil üretim sürecinde mutlu sona ulaştı.
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ASPİLSAN Enerji, Cumhurbaşkanlığı proje desteği ile Kayseri'de kurduğu 25 bin metre kare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisisin kapılarını ilk kez TRT Haber için açtı.
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Tesis yılda 22 milyon pil üretecek<br><br>Lityum iyon silindirik pil üretimi Avrupa'da ilk kez bu kez bu tesiste yapılacak. Yeni tesis 220 megavat saat kapasite ile yılda yaklaşık 22 milyon pil üretecek.
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Burada üretilecek piller üstün özellikleri sayesinde Türkiye'yi bu pazarda rekabetçi ülke konumuna getirecek.
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Lityum İyon Pil Üretimi Proje Direktörü Nihat Aksüt, yaptığı açıklamada, \"Bizim pilimizi ünlü markaların benzer kapasitesindeki pilleriyle kıyasladığınızda daha düşük ısı şartlarında çalışma yeteneğinin olduğunu ve daha yüksek deşarj oranına sahip olduğunu görüyoruz.\" dedi.
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İlk faz seri üretime hazır<br><br>Yerli ve milli lityum iyon piller, savunma sanayi başta olmak üzere telekomünikasyon, robotik sistemler, ev araçları ve enerji depolama sistemleri gibi çok geniş bir alanda kullanılacak. Üstelik bu üretim, yeni tesisin sadece ilk fazını kapsıyor.
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Lityum iyon pillerin üretiminde tesisin ikinci faz çalışmaları da başlatıldı. İkinci fazın en önemli kısmını elektrikli otomobiller için pil ve batarya üretimi oluşturuyor.
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İkinci faz tamamlandığında bu tesis 2022'in son çeyreğinde satışa çıkacak Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek.<br>
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Bu safhada prizmatik piller üreteceklerini söyleyen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şu şekilde konuştu:
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\"Burada da yine enerji depolama sistemleri, telekom bataryaları ve elektrikli araç bataryalarını yapacak pilleri üretmiş olacağız. Elektrikli araç üreticilerine hücre sağlayacağız. Ondan sonra da o hücreleri kendimiz batarya haline getirip elektrikli araç yapıcılarına satacağız.\"
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Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi, mayıs ayı itibari ile seri üretime geçecek ve resmi açılışı yapılacak.
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İşte TÜrkiye'nin dev üretim tesisinin içinden görüntüler...
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TOGG için dev hamle
Türkiye enerji alanında çok önemli bir adım daha attı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı ASPİLSAN Enerji, Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde seri üretim aşamasına geldi. Dev tesis ikinci faz çalışmalarında yerli otomobil TOGG için üretim yapacak.


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