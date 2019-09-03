Ekonomi İlk yurt dışı görevine katıldı Menzili 76 kilometreyi aşıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Kazakistan'daki Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılacak. Havada kalma süresi 45 dakikanın üzerinde olan Şimşek, saatte 650 kilometre hıza ulaşıyor. Görüş hattı menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek, 50-20 bin fit irtifalar arasında görev yapıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin teknoloji atağı devam ediyor.
Türkiye'nin teknoloji atağı devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk kez yurt dışında kullanılacak.

Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme projesi sonunda özgün olarak tasarlandı. Söz konusu sistemle karadan havaya ve havadan havaya füze sistemlerinin kilitleme ve atış eğitimleri uygun maliyetle yapılabiliyor.

AA
İlk uçuşunu 4 Ağustos 2012'de başarıyla gerçekleştiren Şimşek, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari özelliklere sahip bulunuyor.

  • Şimşek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop'ta 2015'te gerçekleştirilen atışlı tatbikatlarda ilk harekat görevini başarıyla icra etti.

Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak

Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak.

AA
Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 11 Eylül'e kadar sürecek Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılmak üzere Kazakistan'a intikal ettirildi.

Sistem, aktif radar kesit artırıcı ve pasif lens ile radar güdümlü görevlerde, jet motoru ve "sıcak burun" ile ısı güdümlü füze sistemleri tarafından takip edilebiliyor. Hava savunma sistemlerinin izleme ve atış eğitimlerinde kullanılan sistem, pnomatik fırlatıcı ile piste ihtiyaç duymadan karadan veya gemi platformlarından kalkış yapabiliyor, vurulmadığı durumlarda tekrar kullanılabilmesi için paraşütle karaya veya denize inebiliyor.

Menzili 76 kilometreyi aşıyor

Şimşek, özgün yazılımlara sahip uçuş kontrol sistemi ve yer kontrol istasyonuyla uçuş öncesi veya uçuş sırasında tanımlanabilen rota ve manevraları tam otonom olarak gerçekleştirebiliyor.

REKLAM

Sistemde bulunan radar iz artırıcı ve jet motoruyla hava aracının radar güdümlü ve kızıl ötesi güdümlü füze sistemleri tarafından takibi mümkün oluyor. Akustik Skor Kaydedici Sistem ile atış yapılan silahla Şimşek hava aracı arasında oluşan mesafe ölçülüyor ve yer kontrol istasyonuna gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Bu sistem sayesinde, yapılan atış eğitiminin başarısı anlık izlenebiliyor.

AA
Hava aracına, gerekli durumlarda gözle takibini kolaylaştırmak için İz Dumanı Sistemi ve kendisine atılan silahları yanıltmak için de Karşı Tedbir Atım Sistemi entegrasyonu da planlanıyor.

Havada kalma süresi 45 dakikanın üzerinde olan Şimşek, saatte 650 kilometre hıza ulaşıyor. Görüş hattı menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek, 50-20 bin fit irtifalar arasında görev yapıyor.

TUSAŞ, hedef uçak sistemlerinin satışı yanında, müşteri ihtiyaçlarının hizmet yoluyla karşılanmasına yönelik de çözümler sunuyor.

Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefimizi yakalayacağız
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefimizi yakalayacağız

UBER davasında bilirkişi raporu çıktı
EKONOMİ
UBER davasında bilirkişi raporu çıktı

Arjantin ekonomisi pamuk ipliğine bağlı
EKONOMİ
Arjantin ekonomisi pamuk ipliğine bağlı
Dört aile daha!

Dört aile daha!

Oğullarını PKK'dan kurtarmak için HDP'nin kapısına dayandılar.
İlk kez sınır ötesinde gökyüzüyle buluştu

İlk kez sınır ötesinde
gökyüzüyle buluştu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
12 Dev Adam favori karşısında

12 Dev Adam
'favori' karşısında

Dünya Kupası'nın favorisi ABD ile karşılaşıyoruz.
41 başkanın <br>cezası belli oldu

41 başkanın
cezası belli oldu

Haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı.
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravandan çıktı.
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
600'ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
Önemli düşüş kaydettik

Önemli düşüş kaydettik

​Bakan Albayrak, enflasyon yıl sonu verilerini işaret etti.
Havalimanından kaçırdılar

Havalimanından kaçırdılar

​Kafasına ceket geçirip arabaya bindirdiler.
700 teröriste<br>ortak eğitim

700 teröriste
ortak eğitim

​ABD, Suriye'de yeni bir skandala imza attı.
Elektronik haciz tüm yurtta

Elektronik haciz tüm yurtta

Vergi borcu olanlar bu haberi dikkatle okusun.
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı.
Levyeyle yıktılar

Levyeyle yıktılar

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonra<br>suya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
3 ay mağarada <br>bekletiyorlar

3 ay mağarada
bekletiyorlar

​Kilosu 60 liradan alıcı buluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.