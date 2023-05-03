İmalat göstergesi son 16 ayın zirvesinde

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Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği Anket sonuçlarına göre, mart ayında 50.9 olan manşet PMI, nisanda 51.5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.
Böylece sektörde Aralık 2021’den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi.
Bazı anket katılımcıları, şubattaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti. Yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti.