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Ekonomi

İmalat göstergesi son 16 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Mart ayında 50.9 olan manşet PMI, nisanda 51.5’e yükselerek Aralık 2021’den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi.

11:14 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği Anket sonuçlarına göre, mart ayında 50.9 olan manşet PMI, nisanda 51.5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.


Böylece sektörde Aralık 2021’den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi.


Nisanda birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi.

Bazı anket katılımcıları, şubattaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti. Yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti.




#İmalat göstergesi
#Türkiye İmalat PMI
#İstanbul Sanayi Odası
#İSO
28 dakika önce
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