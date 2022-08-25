Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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