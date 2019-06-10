Ekonomi İmar Barışında son hafta
TÜRKİYE EKONOMİSİ EMLAK

İmar Barışı’nda son hafta

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 15 Haziran’da sona erecek olan İmar Barışı için vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Haber Merkezi IHA
İmar Barışı için son haftaya girildi.
İmar Barışı için son haftaya girildi.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede:

"İmar ve iskân sorunlarını çözüme kavuşturacak olan ’İmar Barışı’ uygulamasında son başvuru tarihi 15 Haziran 2019, son ödeme tarihi ise 30 Haziran 2019 günüdür.

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar için alınan ’Yapı Kayıt Belgesi’ ile yapılarınız resmiyet kazanmaktadır. İmar Barışı hakkında gerek bilgi almak, gerekse mevzuat açısından bilgiye ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat Alo 181 hattımızdan bilgi alınabileceği gibi, Müdürlüğümüzün İmar Barışı Masasından her türlü desteği ücretsiz olarak alabilirsiniz" denildi.

Trump: Çin ABD ile anlaşmak zorunda
EKONOMİ
Trump: Çin ABD ile anlaşmak zorunda

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
EKONOMİ
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan skandala tepki.
Fatihe dokunansonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
Beşiktaşa önerdiği ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cürret edene cevabını veririz

Cürret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını açıkladı.
Mali'de katliam<br> 100 ölü

Mali'de katliam
100 ölü

Dogon köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

Kısıntı anlaşması uzatılmazsa düşüş başlayacak.
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.