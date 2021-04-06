Ekonomi 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6ya çıkardı
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda daha önce yüzde 5,5 büyümesi beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

Haber Merkezi AA
IMF 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6ya çıkardı
Foto/arşiv

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2021 sayısını "Ayrışan Toparlanmaları Yönetme" başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik görünümü çevreleyen yüksek belirsizliğin öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olduğu yinelendi.

Salgın nedeniyle 2020'de yaşanan daralmanın benzeri görülmemiş olduğu vurgulanan raporda, olağanüstü politika desteğinin olmaması halinde söz konusu daralmanın 3 kat daha büyük olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, salgını yenmek, ekonomiler arasında kişi başına düşen gelirdeki farklılıkları ve ülkelerdeki eşitsizlik artışını önlemek için daha yapılacak çok şey olduğunun altı çizildi.

Dünya ekonomisi 2020'de beklenenden az küçüldü

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 daraldığı kaydedilen raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e revize edildiği belirtildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan güncelleme raporunda, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmininde bulunmuştu.

Raporda, dünya ekonomisinin geçen yıla ilişkin performansında yapılan yukarı yönlü revizyonda, karantina önlemlerinin hafifletilmesi ve ekonomilerin normalleşmeye başlamasının ardından çoğu bölge için yılın ikinci yarısında beklenenden yüksek gelen büyüme çıktılarının etkili olduğu aktarıldı.

IMF'nin raporunda, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin güncellemelerin ise ABD gibi bazı büyük ekonomilerdeki ilave mali destek ile yılın ikinci yarısına dair aşı destekli toparlanma beklentisini yansıttığı ifade edildi.

Benzeri görülmemiş politika müdahalesi sayesinde Kovid-19 salgınının neden olduğu durgunluğun 2008 küresel mali krizinden daha küçük izler bırakmasının muhtemel olduğuna değinilen raporda, gelişen ekonomiler ile düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin daha çok etkilendiği ve önemli orta vadeli zararlar yaşamalarının beklendiği kaydedildi.

Gelir eşitsizliği salgın nedeniyle önemli ölçüde artabilir

Raporda, üretim kayıplarının özellikle ekonomileri turizm ve emtia ihracatına dayanan ülkeler ile müdahale için sınırlı politika alanı olan ülkeler için daha büyük olduğuna işaret edilerek, gelir eşitsizliğinin salgın nedeniyle önemli ölçüde artabileceği ve salgın öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında 2020'de 95 milyona yakın insanın daha aşırı yoksulluk eşiğinin altına düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Gelecekteki gelişmelerin sağlık krizinin seyrine bağlı olacağı belirtilen raporda, görünümü çevreleyen büyük belirsizlik göz önünde bulundurularak politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara öncelik vermesi ve politika desteğini esnek bir şekilde ayarlamak için hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Raporda, ülkelerin politika tepkilerini salgının aşamasına, toparlanmanın gücüne ve ekonominin yapısal özelliklerine göre uyarlamaları gerekeceği ifade edildi.

Bu yıla ilişkin büyüme tahmini ABD için yüzde 6,4'e, Avro Bölgesi için yüzde 4,4'e yükseltildi

IMF'nin raporuna göre, geçen yıl yüzde 3,5 daraldığı tahmin edilen ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,1'den yüzde 6,4'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisi de 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,8'e yükseltildi. Bölge ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6 küçüldüğü tahmin edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya, Fransa'nın yüzde 5,5'ten 5,8'e, İtalya'nın yüzde 3'ten 4,2'ye ve İspanya'nın yüzde 5,9'dan 6,4'e yükseltildi.

Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1'den 3,4'e revize edilirken, gelecek yıl için Fransa'nın ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkarıldı. İtalya ve İspanya'nın 2022 yılı büyüme tahminleri ise değişikliğe gidilmeyerek sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4,7 olarak bırakıldı.

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İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,5'ten 5,3'e ve 2022 tahmini yüzde 5'ten 5,1'e çıkarıldı.

Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 3,1'den 3,3'e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin yüzde 3,6'dan 5'e yükseltildi.

Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022'de ise sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü. Japonya ve Kanada ekonomilerinin daha önce 2022'de sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 4,3'ten yüzde 5,1'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseltildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesi bekleniyor

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 6,3'ten 6,7'ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini değiştirilmeyerek yüzde 5 olarak bırakıldı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülke olmasına rağmen geçen yılı yüzde 2,3'lük büyüme ile tamamlayan Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,1'den 8,4'e yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,6 olarak bırakıldı.

Salgına rağmen geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin ocak ayında açıkladığı öncü bulgularında, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesinin beklendiğini aktarmıştı.

Türkiye için enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 13,6, gelecek yıl için yüzde 11,8 olarak belirlendi.

Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 12,4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

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