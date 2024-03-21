IMF faizlerin indirilmesini istemiyor

IMF'nin internet sitesinde yayınlanan bir blog yazısında, daha güçlü bağımsızlık puanlarına sahip merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmede ve enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmada daha başarılı olduğunu savunan Georgieva,

"Erken olsa da faiz indirimi çağrıları artıyor ve bu yıl dünya nüfusunun yarısının oy kullanmasıyla birlikte bu çağrıların yoğunlaşması muhtemel"