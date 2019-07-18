Ekonomi İmparatorların çayı Kilosu 4 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beyaz çayın faydaları nelerdir? Beyaz çayın kilosu ne kadar?

İmparatorların çayı: Kilosu 4 bin TL

Yaş çay tarımında 2. sürgün sürerken, ÇAYKUR’un bu sezon bugüne kadar müstahsillerinden 286 kilogram beyaz çay aldığı belirtildi. ÇAYKUR, ’İmparatorların Çayı’ olarak adlandırılan beyaz iksiri 20 gramlık şişelerde 80 TL’den satıyor, kilogram fiyatı ise 4 bin lirayı buluyor.

Haber Merkezi IHA
Kilosu 4 bin lira beyaz çay, yok satıyor.
Kilosu 4 bin lira beyaz çay, yok satıyor.

9 Mayıs 2019 tarihinde başlayan yaş çay alımları 2. sürgün çay alımlarıyla devam ediyor. 2. sürgünde de çaylığa giren çay müstahsilleri çaylarını toplamayı sürdürüyor. ÇAYKUR ilk sürgünde toplam 288 bin ton çay alırken, henüz yeni başlayan 2. sürgünde ise şuana kadar 160 bin ton çay alımı yaptı.

Beyaz çay olarak bilinen ve kilosu üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu ise üreticiler yapısı gereği çay sezonu başlamadan önce tarlalarına erkenden girerek topluyor.

İHA
ÇAYKUR, ’İmparatorların Çayı’ olarak adlandırılan beyaz iksiri 20 gramlık şişelerde 80 TL’den satıyor.

1. sürgün ve 2. sürgünün başı olmak bugüne kadar toplam 286 kilogram beyaz çay ÇAYKUR tarafından müstahsilden alınırken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor. 1 kg beyaz çay 4-6 kilogram ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl ise müstahsillerden 3 sürgün boyunca toplamda 810 kilogram beyaz çay alınmıştı.

'BEYAZ İKSİR'İN BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLDUĞU BİLİNİYOR

  • Rize’de üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı bin TL olarak açıklanan şifa kaynağı Anzer Balı’ndan kilogram fiyatı daha pahalı olan beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL’yi buluyor.

’Beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çayın yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye de sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, beyaz çayın yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmediğini kaydediyor.

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İHA
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor.

Yoğun antioksidan içeriği ile kanser türlerine karşı koruyucu olarak bilinen beyaz çay, bu özelliği ile tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel bir ürün olarak öne çıkıyor. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, beyaz çayın faydalarını ise şu şekilde sıralıyor:

"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir. Çok düşük oranda kafein içerdiği için, kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Kemiklere faydası olur. Osteoporozda faydalıdır. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır. Ayrıca C ve K vitaminlerini de içerir."

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor
FOTOĞRAF 9
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Şanlıurfa'da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı.
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Şanlıurfa'da 'keme' kebabına ilgi
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Şanlıurfa'da 'keme' kebabına ilgi
Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor, duyan koşup alıyor
Şanlıurfa'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.

Kilosu 4 bin lira yine tükendi
FOTOĞRAF 9
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Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor.
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Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çayın üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı.
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Bu hasat döneminde Çaykur üreticilerden 911 kilo beyaz çay satın aldı. Rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi. Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı ifade edildi.
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Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya alıcı bulan beyaz çay, 2 ay önce satışa çıkarıldı. Raflarda yerini alan beyaz çay, kısa sürede tükendi. Sınırlı üretilen beyaz çay, bu sezon da talepleri karşılayamadı.
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20'şer gramlık kavanozlarda 80 liradan satışa sunulan beyaz çayı, Çaykur üretici ve çalışanlarına ise indirimle kilosu 2 bin 250 liradan satışa sundu. Beyaz çayın bu yıl özellikle yurt dışından talep gördüğü belirtildi. Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda kişi beyaz çay için siparişte bulundu.
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Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 911 kilo beyaz çay ürettiklerini açıkladı. Alim, Beyaz çay sınırlı miktarda üretiliyor. Hasat döneminde üreticilerden 911 kilo beyaz çay aldık. Kilosu 4 bin liraya satılıyor. Üretici ve çalışanlarımıza ise kilosunu 2 bin 250 liradan veriyoruz. Fazla bir beyaz çay alamadık. Üretim miktarı düşük kaldı. Gelecek yıllarda bu miktarı artırmaya çalışacağız dedi.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 5 yıl önce başlanan beyaz çay üretiminde geçen sürede 3 ton ürün elde edildi. Dünyada kilosu bin dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.
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Kilosu 4 bin lira yine tükendi
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, geride kalan hasat döneminde 911 kilo üretim gerçekleştirildi. Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liradan 2 ay önce satışa çıkarılan beyaz çay, kısa sürede tükendi.


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