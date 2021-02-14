Ekonomi İmzalar atıldı Milli Muharip Uçağının güç üniteleri yerli olarak geliştirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İmzalar atıldı: Milli Muharip Uçağı’nın güç üniteleri yerli olarak geliştirilecek

Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için TUSAŞ VE TRMOTOR arasında bir protokole imza atıldı. Anlaşma kapsamında 'Yardımcı Güç Ünitesi' ve 'Hava Türbinli Başlatma Sistemi' geliştirilecek.

Haber Merkezi AA
Milli Muharip Uçağı 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak.
Milli Muharip Uçağı 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TRMOTOR, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı.

Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak
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Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak

Kritik aşama geride bırakıldı

Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı. Proje kapsamında son olarak uçağın yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için TRMOTOR ile protokole imza atıldı.

  • 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak olan MMU projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi (Auxiliary Power Unit) ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi (Air Turbine Start System) çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR şirketi ile anlaşan TUSAŞ, bu sayede MMU projesinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.

"Milli sanayiimiz MMU'ya güç verecek"

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU'nun alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesinin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefinde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Milli sanayimiz MMU'ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TRMOTOR ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kotil: Havacılık tarihimiz için yeni bir sayfa açılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de "MMU aynı zamanda yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak ve havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. Bugün TRMOTOR ile vardığımız anlaşma Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. Yerli ve milli 5'inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun" dedi.

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