İmzalar atıldı sıra yatırımda

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla dün İstanbul’da “Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu” gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb’ın katıldığı zirvede; 6 iş birliği anlaşması (G2B) ve 21 iş anlaşması (MoU) imzalandı.

Zirveye iki ülkeden 1000’den fazla iş insanı katıldı. “Daha fazla yatırım ve turizm ile daha yüksek ticaret hacmi” hedefiyle düzenlenen zirve kapsamında; turizm, gıda, teknoloji ve inşaat sektörlerinde yapılan anlaşmalar, karşılıklı ticaret ve yatırımları katlayacak büyüklükte.

İKİ ÜLKE DOĞAL ORTAK

Forumda Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Özellikle turizmin Türkiye’de çok büyük bir başarı hikayesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye şu an gelen turist sayısı anlamında dünya dördüncüsü. Bu alanda çok büyük bilgimiz, deneyimimiz ve kaynaklarımız var. Burada Suudi Arabistan'a yardımcı olabiliriz” dedi. Bir başka alan da inşaat olduğuna dikkat çeken Şimşek, “İnşaat alanında Türkiye büyük küresel oyunculardan biri. Burası da ortak iş yapabileceğimiz bir alan. Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük projelerinden bazılarının inşaatı başlamış durumda ve biz bunun bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.

DÖRT ALANDA YATIRIM İMKÂNI

Suudi Arabistan’ın savunma sanayiini yerelleştirmeyi amaçladığını da ifade eden Şimşek, şunları söyledi: “Biz, birlikte tasarlamak, birlikte geliştirmek, birlikte üretim ve birlikte küresel ihracat yapma projelerine açığız. Suudi Arabistan’da sürdürülebilir büyüme için 2030 vizyonu doğrultusunda yeni bir yola çıkıldı. Eğer ülkelerimiz arasında bir STA imzalanırsa ticari bağlarımızı genişletmek ve güçlendirmek için bu önemli bir fırsat olacaktır. Böylece turizm, inşaat ve savunma-havacılık gibi alanlarda daha ciddi ortaklıklara imza atabiliriz.”

ENERJİDE 100 MİLYAR $ YATIRIM HEDEFİMİZ VAR

Türkiye'nin yeşil alanlarda, yeşil ürünlerde dev bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, bu alanda da Suudi Arabistan ile ortak çalışılabileceğini kaydetti. Şimşek sunumunda, altyapı ve üst yapıda yapılan yatırımlara, hedeflenen çalışmalara, yapay zeka, dijitalleşme alanlarında Türkiye'nin bakış açısına değinerek, “Yenilenebilir enerji yatırımı yapıyoruz. 12 yılda en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağız” dedi.

Ortak komite kurma kararı aldık

Yakın süreçte yeniden ivme kazanan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha odaklanmış bir şekilde nasıl sürdürülebileceğini değerlendirdiklerine dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak, “Bugün forumumuz başlamadan önce her iki bakanımızın başkanlığında, her iki ülkenin iş konseyi üyeleriyle bir toplantı yaptık. O toplantının çıktılarından birisi ortak komitelerin kurulmasıydı. Bence bu karar, somut ve odaklanarak atılacak yeni adımlar açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Bugün özellikle karşılıklı yatırımların artması ve turizmin ivme kazanmasını konuşma için bir aradayız” dedi.

Suudlu bakandan 1,6 trilyon $'lık işe davet

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ise ülkesinin 2030 vizyonu kapsamında ortaya çıkan fırsatlara dikkat çekti. Al Falih, “Türkiye ile birlikte iş yapmamız konusunda bize çok büyük bir potansiyel sunuyor ve karşılıklı fırsatlar görüyoruz. Suudi ve Türk iş dünyalarımızın daha iyi ticari ilişkilere girmesi için ciddi fırsatlar görüyoruz. Bugün de iş insanlarımı bahsettiğimiz yüksek potansiyelli projeleri yapmak üzere bir aradalar. Ulusal yatırım stratejimiz, 3.3 trilyon dolardan daha fazla bir ekonomiyi dönüştürecek proje fırsatları sunuyor. Yatırım, mühendislik ve inşaat alanlarında büyük projelerde Türk iş dünyasının yer alma fırsatı var. 1.6 trilyon dolar değerinde ihale edilecek yatırım fırsatları bulunuyor. Türk şirketlerinin becerilerine ve iş yapma kapasitelerine çok inanıyoruz. Türkiye'deki inşaat şirketlerinin 1.6 trilyon dolarlık dev bir piyasadan pay alma fırsatı söz konusu” dedi.

Suudi Arabistan’dan 1 milyon turist bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türkiye’nin turizm potansiyeline dikkat çekti. Türkiye’nin devreye aldığı Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu’nun dünyada bir ilk olduğunu belirten, “Çevre duyarlılığını artırmak ve küresel kaynakları korumak her sene daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik hükümetler ve özel sektör için hem sorumluluk hem de zorunluluk” dedi. 2022’de 500 bin, 2023'te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Ersoy, “Bu yıl ise 1 milyon Suudi Arabistanlı turist geleceğini umuyoruz. Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

E-vize uygulaması ilişkilerimize ivme katacak

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ise kamu ve özel sektör olarak turizm alanındaki ilişkileri en iyi seviyeye taşımak istediklerini ifade etti. Al Khateeb, şunları söyledi: “Biz devlet yetkilileri olarak son yönetmeliklerimizle birlikte özel sektörün iş ortamını kolaylaştırmak için yanınızdayız. Örneğin son olarak e-vize uygulaması ticaretimize ciddi bir ivme katacaktır. E-vize uygulaması ve her gün direkt uçuşu düşündüğümüzde aramızdaki mesafe çok yakın. Mesafelerin yakınlığı turizm için de çok önemli.İlgiyi iki taraftan birlikte nasıl artırabilir diye konuşuyoruz. Şu anda Suudi Arabistan’da Türk şirketlerinin 300-400 milyon dolarlık otel yatırımı söz konusu. Biz de kamu fonu ile bu projelerin yüzde 70’ini finanse ettik. Türkiye’nin kapasitesine ihtiyacımız var."







