İndirim 325 baz puanda kaldı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen faiz indirimi 325 baz puan oldu. Kurul; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Önünde daha güçlü bir indirim yapabilecek opsiyon olduğu halde; Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın başkanlık ettiği ikinci toplantıdan çıkan 325 baz puanla sınırla kaldı.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda; son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Duyuruda; yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarıldı. Duyuruda, “Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” denildi. Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu kaydedildi.

ENFLASYONDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ VAR

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir”

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Piyasalara pozitif yansıdı

Merkez Bankası

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi. Dün saat 14.00’da açıklanan faiz indirimi sonrasında Dolar/TL seviyesi 5,75’ten 5,67’ye geriledi ve 5,68’in altında dengelendi. Avro/TL ise yüzde 1,5 azalışla 6,23’e düştü. Borsa İstanbul banka hisseleri öncülüğünde 103.000 puanın üzeri test etti. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvili faizi Mayıs 2018’den bu yana ilk kez 15,22 seviyesinin altına geriledi.