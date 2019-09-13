Ekonomi İndirim 325 baz puanda kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İndirim 325 baz puanda kaldı

Merkez Bankası, daha yüksek bir indirim fırsatı olduğu halde politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 16,50'ye indirdi. Para Politikası Kurulu açıklamasında, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunun ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen faiz indirimi 325 baz puan oldu. Kurul; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Önünde daha güçlü bir indirim yapabilecek opsiyon olduğu halde; Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın başkanlık ettiği ikinci toplantıdan çıkan 325 baz puanla sınırla kaldı.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda; son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Duyuruda; yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarıldı. Duyuruda, “Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” denildi. Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu kaydedildi.

ENFLASYONDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ VAR

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir”

REKLAM

Piyasalara pozitif yansıdı

  • Merkez Bankası
  • Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve faizler düştü, borsa yükseldi. Dün saat 14.00’da açıklanan faiz indirimi sonrasında Dolar/TL seviyesi 5,75’ten 5,67’ye geriledi ve 5,68’in altında dengelendi. Avro/TL ise yüzde 1,5 azalışla 6,23’e düştü. Borsa İstanbul banka hisseleri öncülüğünde 103.000 puanın üzeri test etti. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvili faizi Mayıs 2018’den bu yana ilk kez 15,22 seviyesinin altına geriledi.

Bankalar Birliği devreye girsin
EKONOMİ
Bankalar Birliği devreye girsin

Kandilden önce ilk durak HDP

Kandil'den önce ilk durak HDP
PKKya sesleri çıkmadı

PKK'ya sesleri çıkmadı

ABD, evlatları dağa kaçırılan anneleri görmezden geldi.
İsrail gizlice dinledi

İsrail gizlice dinledi

​​FBI, İsrail istihbaratının casus faaliyetini deşifre etti.
Mardin tek yürek

Mardin tek yürek

Diyarbakırlı annelere destek için yürüdüler.
Zaten Avrupalı değildiniz

Zaten Avrupalı değildiniz

​AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'ye kapıyı gösterdi.
PKK köylüleri vurdu

PKK köylüleri vurdu

Diyarbakır Valiliği: 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

Zamları savundu<br>vatandaş tepkili

Zamları savundu
vatandaş tepkili

Halk Ekmek zamları için 'düzenleme' dedi.
'Savaş<br>yanlısı benim'

'Savaş
yanlısı benim'

Trump, Bolton'ın savaş istediği iddialarını reddetti.
Milli Takım<br>için yalvardım

Milli Takım
için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Utançla<br>hatırlanan günler

Utançla
hatırlanan günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi nedeniyle paylaşım yaptı.
Telekulak<br>hakimi tutuklandı

Telekulak
hakimi tutuklandı

Firari hakim Nalan Can yasa dışı dinlemelere imza atmıştı.​
Cezaları iptal edildi

Cezaları iptal edildi

​Yargıtay, 7 eski Cumhuriyet yazarı hakkında karar verdi.
Reformları<br>sürdürüyoruz

Reformları
sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuştu.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Derbide cezalı

Derbide cezalı

​Tahkim Kurulu, Terim için kararını verdi.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.