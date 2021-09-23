İngiliz aileler tatil planına başladı

İngiltere’nin, Türkiye’yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması sektörde sevinçle karşılandı. Uygulama 22 Eylül’de yürürlüğe girdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kararın olumlu yansımasını beklediklerini vurguladı. Bu kararın çok daha önceden çıkmasını umduklarını dile getiren Bağlıkaya, “İngiltere’den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı. Jet2 Holidays şirketi de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Dolayısıyla, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılmasının turizme olumlu yansımalarını bekliyoruz” dedi.

İÇ ANADOLU’YA YOĞUN TALEP

İngiltere’de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması bulunduğuna işaret eden Bağlıkaya, “Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. Bu çerçevede 22 Eylül’den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bağlıkaya, salgının seyahat alışkanlıklarını kökünden değiştirdiğini, kamp, karavan, butik oteller, yat ve villa kiralamanın bu sene çok daha öne çıktığını, Muğla ve Antalya’daki destinasyonlarının yanı sıra iç Anadolu ve Karadeniz turlarına ilginin arttığını bildirdi.

2019’UN YÜZDE 40'INA ULAŞIRIZ

Yabancı turist açısından 2021 yılının, rekor yıl olarak gördükleri 2019 yılının yüzde 40’ı civarında kapatılacağını beklediklerine işaret eden Bağlıkaya, özellikle İngiltere pazarına bel bağlayan birçok meslektaşının mağduriyetler yaşadığını dile getirdi. Türkiye’nin turizmde 2019 verilerine göre, 35 milyar dolar civarında döviz geliri olduğunu anımsatan Bağlıkaya, “2024’te döviz gelirimizin 40 milyar doların üstünde olacağına ben yürekten inanıyorum” dedi.

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Sururi Çorabatır

REZERVASYONLAR AKDENİZ’E

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını, kongre ve spor turizmiyle de hareketliliğin devam edeceğini söyledi. İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasıyla pazarın hareketlendiğini ifade eden Çorabatır, “İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladık. İngiltere’deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yolları'nın hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman’a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz” dedi. Kapadokya, Denizli bölgesinin de iyi bir göstergeye ulaştığını söyleyen Çorabatır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüz kış, hem kayak hem termal otellerimizle taleplerin olacağını tahmin ediyoruz. Tabii her şey aşılanmaya bağlı." oranına bağlı” dedi.

Firuz Bağlıkaya

FAİZ İNDİRİMİ RAHATLATIR

Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyona göre faiz oranının belirlenmesinin turizmciler açısından pozitif olduğunu söyleyen Bağlıkaya, nakit ihtiyacındaki turizmcilerin döviz bazında borçlandıkları için döviz ve TL faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı zor zamanlardan geçtiğini, bu anlamda, faiz oranlarının çok kısa zamanda düşürülmesi gerektiğini söyledi.