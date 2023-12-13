İngiliz ekonomisi küçülüyor

İŞKUR verilerine göre işverenler, kurumdan en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talebinde bulundu. İşverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletilirken, yılbaşından kasım sonuna kadar 1 milyon 98 bin 771 kişi ise İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.