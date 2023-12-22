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Ekonomi

İngiliz ekonomisi küçülüyor: Üçüncü çeyrekte daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyredeceğine ilişkin daha önceki tahmin aşağı yönlü revize edildi. İngiliz ekonomisi bu dönemde yüzde 0,1 daraldı.

15:26 - 22/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü.


Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdüğüne yönelik önceki tahmin de aşağı yönlü revize edildi ve bu dönemde büyüme gerçekleşmediği kayıtlara geçti.


Bu yılın üçüncü çeyreğinde hizmet sektörü yüzde 0,2 küçülürken, inşaat sektöründeki yüzde 0,4'lük ve sanayi üretimindeki yüzde 0,1'lik büyümeyi dengeledi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin son iki çeyrekte tahminlerinden biraz daha zayıf performans sergilediğini belirterek, "Geniş çerçevede baktığımızda ekonomik performansın geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermediğini görüyoruz." ifadesini kullandı.


Darren, ikinci çeyrekte küçük işletmelerin performansındaki zayıflamanın ve üçüncü çeyrekte de film yapımcılığı, mühendislik ve dizayn, telekomünikasyon gibi sektörlerde düşündüklerinden daha yavaş aktivitenin ekonomik büyümede etkili olduğunu kaydetti.




#İngiliz ekonomisi
#Büyüme
#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi
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