İngiliz ekonomisi küçülüyor: Üçüncü çeyrekte daraldı

İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü.
Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdüğüne yönelik önceki tahmin de aşağı yönlü revize edildi ve bu dönemde büyüme gerçekleşmediği kayıtlara geçti.
ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin son iki çeyrekte tahminlerinden biraz daha zayıf performans sergilediğini belirterek, "Geniş çerçevede baktığımızda ekonomik performansın geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermediğini görüyoruz." ifadesini kullandı.
Darren, ikinci çeyrekte küçük işletmelerin performansındaki zayıflamanın ve üçüncü çeyrekte de film yapımcılığı, mühendislik ve dizayn, telekomünikasyon gibi sektörlerde düşündüklerinden daha yavaş aktivitenin ekonomik büyümede etkili olduğunu kaydetti.