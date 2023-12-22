İngiliz ekonomisi küçülüyor: Üçüncü çeyrekte daraldı

Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor, iki binek SUV modeli için araç teslim tarihine kadar "sabit fiyat garantisi" uygulamasını devreye aldı. Fengon 5 ve Fengon 500'e sahip olmak isteyenler araç bedellerinin yarısını ödedikleri takdirde, araçlarını teslim alıncaya kadar hiçbir fiyat artışından etkilenmeyecekler.