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Ekonomi

İngiliz ekonomisi yüzde 4 küçüldü: Hane halkının yıllık gelirleri bin 400 sterlin azaldı

İngiliz ekonomisinde son 15 senede yaşanan büyüme kaybının hane halkı başına yıllık maliyetinin yaklaşık bin 400 sterlin olduğu bildirildi. 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana geçen 15 yıllık dönemde ülke ekonomisinin kriz öncesindeki büyüklüğüne kıyasla yüzde 4 küçülmüş durumda olduğu da belirtildi.

15:54 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation, “Birleşik Krallık ekonomisi, nasıl ve niçin daha dinamik hale getirilmeli” başlıklı bir rapor yayımladı.


Raporda, 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana geçen 15 yıllık dönemde ülke ekonomisinin kriz öncesindeki büyüklüğüne kıyasla yüzde 4 küçülmüş durumda olduğu kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Resolution Foundation’ın Araştırmalar Direktörü Greg Thwaites
,
“İngiliz ekonomisi, son 15 yılını büyük bir krizden diğerine mücadele ederek geçirdi. Ekonomimiz büyük İngiliz yavaşlamasından muzdarip. Son 15 yılda ekonomideki büyüme kaybı, hane halkı gelirlerinin yıllık bin 400 sterlin seviyesinde azalmasına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Düşünce kuruluşunun raporunda, "Politika yapıcılar, vergi ve refah reformlarından rekabet politikasına kadar ekonomik değişimi kucaklamaya ve teşvik etmeye başlamalıdır.” değerlendirmesine yer verildi.



#Birleşik Krallık
#ekonomi
#Londra
#Resolution Foundation
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