İngiliz ekonomisi yüzde 4 küçüldü: Hane halkının yıllık gelirleri bin 400 sterlin azaldı

Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton, "Türkiye'de ulaştırma sektörünün büyüme potansiyeli dikkat çekicidir. Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir geçiş merkezi olarak; stratejik konumu, artan nüfusu, limanlar ve havalimanları aracılığıyla uluslararası ticaret yollarına olan güçlü bağlantıları, Türkiye'yi küresel lojistikte kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor" dedi.