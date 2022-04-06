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Ekonomi İngiliz hava yolu şirketlerini koronavirüs vurdu Yüzlerce sefer iptal edildi
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz hava yolu şirketlerini koronavirüs vurdu: Yüzlerce sefer iptal edildi

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda çalışanın izinli olması sonucu uçuşlarını iptal ediyor. British Airlines, bugün itibariyle Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'dan kalkması planlanan 78 uçuşu, easyJet de Gatwick Havalimanı'ndan kalkması planlanan 30 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İngiliz hava yolu şirketlerini koronavirüs vurdu: Yüzlerce sefer iptal edildi
Foto/arşiv

Paskalya kutlamaları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı İngiltere'deki havalimanlarında bekleyenlere "uçuşların salgın nedeniyle çalışabilecek personel yetersizliği sonucu gerçekleştirilemediği" yönünde açıklama yapılıyor.

easyJet, sadece geçen hafta sonu 222 uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu. İptal edilen uçuşların 66'sının önceki gün yapılması planlanıyordu.

easyJet'ten yapılan açıklamada, "Avrupa genelinde yüksek Kovid-19 oranlarının bir sonucu olarak, tüm işletmeler gibi EasyJet çalışanları arasında da hasta olan çalışan sayısı yüksek seyrediyor." denildi.

İngiltere'de, uçuşları iptal edilmeyen yolcular ise havalimanlarındaki "kaos" nedeniyle uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor.

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