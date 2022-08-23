Ekonomi İngiliz havayolu devi 10 bin uçuşunu iptal etti
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz havayolu devi 10 bin uçuşunu iptal etti

British Airways, personel eksikliği nedeniyle kış döneminde yapılması planlanan 10 bin civarında uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz havayolu devi 10 bin uçuşunu iptal etti
Foto/arşiv

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı, hava yolu şirketlerinin operasyonlarını olumsuz etkiliyor.

British Airways, söz konusu gerekçeyle, mart ayı sonuna kadar yüzde 8'lik bir uçuş azaltma kararı alındığını, 10 bin civarında uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Kararın, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nı ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, 29 Ekim'e kadar bu havalimanı giriş-çıkışlı 600'den fazla uçuşun daha iptal edileceği bilgisi verildi.

Şirket, yaz aylarında da uçuşlardaki yoğunluğu azaltmak için iptal yoluna gitmişti.

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